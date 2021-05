Slovenský Vacuumlabs pomohol vytvoriť unikátnu CO2 kalkulačku

Doconomy chce zmeniť zákaznícke správanie

Transparentnosť okolo CO2 pomôže meniť preferencie pri nákupe produktov

Ako funguje 2030 Calculator?

Cieľom je zaviesť označovanie produktov podľa uhlíkovej stopy

O vývojárskej spoločnosti Vacuumlabs

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Švédsky impact-tech startup Doconomy umožňuje vyberať si produkty podľa ich uhlíkovej stopy.Uhlíkovú stopu pomáha redukovať aj riešenie od slovenskej technologickej spoločnosti Vacuumlabs, ktorá vyvíja fintech riešenia pre firmy z celého sveta. Najnovším príspevkom je pomoc pri vývoji kalkulačky 2030 Calculator , ktorá umožňuje firmám aj spotrebiteľom vypočítať uhlíkovú stopu, a tým napomáha ekologickému nákupu produktov. Vacuumlabs navyše vyvinul softvérový vývojársky nástroj, ktorý umožňuje bankám a ďalším firmám integrovať do svojich aplikácií údaje o ekologickej stope každej aktivity ich zákazníkov.Vacuumlabs pomohol vyvinúť kalkulačku pre švédsky startup Doconomy . Tento sa dostal do povedomia svojou kreditnou kartou DO Black, ktorá ako prvá na svete limituje disponibilnú sumu na účte užívateľov nie na základe finančného stropu, ale v závislosti od produkcie oxidu uhličitého spojeného s výrobou a používaním zakúpených produktov a služieb. Predstavitelia Doconomy sú presvedčení, že transparentnosť v otázke uhlíkovej stopy napomôže vzniku nových formátov lojalitných programov a zmení preferencie pri nákupoch. Zákazníci podľa Doconomy nebudú v budúcnosti porovnávať produkty len podľa ceny a kvality, ale aj na základ uhlíkovej stopy, čo bude predstavovať veľmi potrebný posun v spotrebiteľskom správaní.Doconomy sa snaží aj CO2 kalkulačkou reagovať na Emission Gap Report, ktorý v roku 2018 vydala OSN a odporúča v ňom na záchranu udržateľnosti a klímy znížiť produkciu oxidu uhličitého o 50 %. Vzhľadom na to, že viac ako 60 % tvorby tohto skleníkového plynu je spojených s ľudskou spotrebou, Doconomy sa rozhodol vytvárať nástroje, ktoré môžu pomôcť každému jednotlivcovi pochopiť tvorbu CO2 a aktívne znižovať svoju uhlíkovú stopu uprednostnením zodpovedných nákupov."Som presvedčený, že kalkulačka a ďalšie aktivity, na ktorých vývoji sa podieľame, môžu zmeniť svet na lepšie miesto. Súbežne ukazujeme, že aj keď peniaze stále hýbu svetom, je možné meniť spôsob ich používania. Preto pri oslovení od Doconomy nebolo nad čím váhať. Tímu troch vývojárov Vacuumlabs sa podarilo za tri mesiace vytvoriť 2030 Calculator a aktuálne pracujeme pre Doconomy na vývoji ďalších produktov. Som presvedčený, že firmy s natoľko jasnou víziou a zámermi na zlepšovaní sveta si zaslúžia podporu najlepších vývojárskych tímov na svete," povedal2030 Calculator je online nástroj, ktorý môže každá značka alebo výrobca použiť na rýchly výpočet uhlíkovej stopy svojich výrobkov. Obsahuje kompletne bezplatné informácie o emisiách produktu alebo služby od jeho výroby, cez prepravu až po predaj. Do výpočtu uhlíkovej stopy započítava materiál, obaly, prepravu aj energiu spotrebovanú pri výrobnom procese.Doconomy ako partner UNFCCC uvádza tento nástroj ako súčasť svojho globálneho vzdelávacieho programu a zároveň je súčasťou zastrešujúceho konceptu, Planet Loyalty, ktorého cieľom je zaviesť označovanie produktov uhlíkovou stopou ako základ pre vedomú spotrebu. Doconomy na svojej ceste podporujú nielen veľké značky ako Mastercard, ale aj vládne organizácie. Patricia Espinosa, výkonná tajomníčka Rámcovej dohody OSN o klimatických zmenách, o projekte povedala: "Som veľmi rada, že Calculator 2030 vznikol. Som šťastná, že inovácie reagujú na klimatické zmeny. Dodáva mi to vieru, že tento boj môžeme stále vyhrať."Spustením 2030 Calculator chce Doconomy povzbudiť a pozvať všetky spoločnosti a organizácie k tomu, aby počítali svoju uhlíkovú stopu, zdieľali svoje dáta a spolupracovali na vytváraní tejto najpresnejšej kalkulačky CO2 emisií produktov, ktorá je k dispozícii pre všetkých zdarma.Viac informácií o spolupráci medzi Vacuumlabs a Doconomy môžete nájsť v tejto case study https://vacuumlabs.com/projects/doconomy Vacuumlabs je slovenská vývojárska firma, ktorá pre svojich klientov v oblasti digitálneho bankovníctva a finančných služieb poskytuje komplexné poradenstvo, vývoj a dizajn webových a mobilných aplikácií. Od roku 2012 sa spoločnosť s centrálou v Bratislave rozrástla na viac ako 290 členov tímu z rôznych krajín. Jej portfólio tvoria zákazníci na trase San Francisco – Tokio.Viac informácií o unikátnej CO2 kalkulačke nájdete v podobe videa 1 a videa 2.Informačný servis