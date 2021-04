CRESCO REAL ESTATE spúšťa predaj ďalších 121 bytov v Slnečniciach v blízkosti plánovanej električky

Električka povedie až do Slnečníc

Čo ponúkajú obyvateľom Slnečnice POP?

Dnes:



Dostupné bývanie s balkónmi a terasami



Širokú občiansku vybavenosť – nákupné centrum Slnečnice Market, rodinno- športovo-zábavné centrum Leon



Pestrý komunitný život



V okolí rôzne možnosti voľnočasových aktivít



Výbornú dostupnosť do mesta





Onedlho:



Bývanie na budúcej promenáde napojenej na cyklotrasu – z centra mesta sa na bicykli dostanete až domov



Centrálny park Zóny Mesto



Blízkosť plánovanej električky a integrovanej zastávky električky a autobusov realizovanej mestom Bratislava



Strednú a základnú školu s materskou školou kúsok od bytu





13.4.2021 (Webnoviny.sk) -"V novej etape zóny Mesto, Slnečnice POP, sa zameriavame na aktívnych ľudí, ktorí si kupujú svoje prvé bývanie, a rodiny hľadajúce dostupný domov. Určite je zaujímavá aj pre nezávislých profesionálov, ako sú architekti či dizajnéri, ktorí si priestor radi prispôsobia podľa seba," opisujePrvý z troch deväťpodlažných objektov začal developer stavať ešte minulý rok a jeho kolaudácia je plánovaná na prvý kvartál 2023. Začiatkom apríla spúšťa developer výstavbu a predaj 121 bytov v druhom bytovom dome, ktorý by mal získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v treťom kvartáli 2023. Postupne prinesie etapa Slnečnice POP na trh viac než 360 nových bytov – od jednoizbových s výmerami od 24 štvorcových metrov, cez dvoj- a trojizbové (z toho šesť mezonetov) a štvorizbové mezonety s plochou od 96 do 104 štvorcových metrov. Pribudnú aj dva priestorovo veľkorysé päťizbové mezonety. K nim pribudne aj takmer 500 parkovacích miest v garáži a na teréne.Výhodou je aj poloha bytových domov POP, ktoré budú v blízkosti plánovanej električky. Dostupnosť do centra mesta sa tak ešte viac zrýchli. Stavba električkovej trasy s konečnou zastávkou v Slnečniciach, ktorú realizuje mesto Bratislava, získala už v roku 2019 právoplatné územné rozhodnutie, čo je významný míľnik pre realizáciu celého projektu. "Veríme, že ďalší krok, ktorým je stavebné povolenie a následne samotná stavba električkovej trate, ktorú mesto avizovalo do roku 2023, prebehnú načas a bez problémov a naši obyvatelia sa tak dostanú do Slnečníc novými električkami už čoskoro," dodáva Michal Pauer.Bytové domy Slnečnice POP navrhnuté opäť architektmi z ateliérusa od ostatnej zástavby v Slnečniciach budú architektonicky odlišovať. Ku každej bytovej jednotke je naprojektovaná privátna exteriérová plocha – či už balkón alebo terasa. Väčší počet bytov ponúka dokonca dva balkóny orientované na rôzne svetové strany. Na najvyšších podlažiach disponujú byty terasami.V blízkosti bytových domov plánujev budúcnosti vybudovať pokračovanie rozľahlého parku s promenádou a postaviť združenú strednú a základnú školu s materskou, na ktorú minulý rok získal záväzné stanovisko hlavného mesta Bratislava.Informačný servis