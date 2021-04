Opakovanú ekologickú katastrofu na Ružínskej priehrade pomôže vyriešiť nová norná stena

Jeden z najväčších plastových problémov na východe Slovenska rieši v spolupráci s Nadáciou 365.bank. Pilotným projektom je osadenie nornej steny.

Plasty sú všade okolo nás, súčasné tempo ich výroby a spotreby je neudržateľné. Dôsledkom toho končí množstvo plastového odpadu vo vode, v riekach aj v moriach. Výnimkou nie je ani Ružínska priehrada, ktorá už roky zápasí s odpadom, naplavujúcim sa cez vodné toky z priľahlých obydlí. Ústia do nej totiž rieky Hornád a Hnilec, ktoré pretekajú až 92 obcami a mestami. A to nesie so sebou tony odpadu.

Pribudla norná stena

K problému redukcie plastov v Ružínskej priehrade prispieva aj 365.bank prostredníctvom svojej nadácie. Banka sa ako prvá vyhranila voči plastom a prostredníctvom projektov, ale aj konkrétnych produktov podporuje čistejšie a zdravšie životné prostredie. Po spustení bezplastového účtu pristupuje k ďalšiemu kroku v oblasti ekológie. Od apríla sa stala partnerom občianskeho združenia Ružínska priehrada, prinášajúceho riešenia, ktoré aspoň čiastočne zbavia vodnú nádrž nielen plastového odpadu. Výsledkom spolupráce je 125metrov dlhá norná stena, ktorá bola osadená v ústí rieky Hornád do Ružína v pondelok 12. apríla.

Nová norná stena z upcyklovaného materiálu má zabrániť tomu, aby sa odpad z obydlí dostával vodným tokom až do priehrady. Bariéra zachytí všetky plasty a naplaveniny, ktoré sa potom vyberú, použijú a spracujú na konkrétne účely.

Tony odpadu

Doterajšie zábrany už nezvládali enormné množstvo odpadu. Napríklad v roku 2018 vytiahli vodohospodári z Ružína celkovo 250 ton odpadu, rok nato to bolo vyše 100 ton. Ročne ich tieto práce vyjdú na 60- až 80-tisíc eur. V októbri 2020 však odpad a plasty zaplavili už vyčistenú priehradu, pretože stará zábrana sa pretrhla. Za posledné dva roky sa tak stalo trikrát.

Inštalácia novej nornej steny by mohla v tomto smere pomôcť. Ide o prvý, pilotný projekt 365.bank. Jeho ambíciou je zamerať sa v blízkej budúcnosti aj na príčiny vzniku tohto odpadu v okolitých obydliach. Banka totiž aktívne podporuje spotrebu a redukciu plastov aj v rámci svojich aktivít. Na ekologickejšie fungovanie sa snaží motivovať ľudí napríklad aj prostredníctvom bezplastového účtu , ktorý je ekologický, bezpapierový a nevyužíva klasickú plastovú bankovú kartu.