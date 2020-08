Crew Dragon sa vrátila na Zem, štít kapsuly sa počas vstupu do atmosféry zohrial na 1900 stupňov Celzia (video)

3.8.2020 (Webnoviny.sk) -





aktualizované 3. augusta 8:44





Spomalenie na 24 kilometrov za hodinu

Dôležitý míľnik aj pre NASA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Americkí astronauti Bob Behnken a Doug Hurley sa vo vesmírnej lodi Crew Dragon úspešne vrátili na Zem. Kapsula, prezývaná Endeavour od spoločnosti SpaceX, dopadla podľa plánu v nedeľu o 14:48 miestneho času (20:48 stredoeurópskeho letného času) do vôd Mexického zálivu.Návrat Crew Dragon bol prvým pristátím na vode s astronautmi po 45 rokoch, pripomenula agentúra AP. Naposledy sa tak stalo po spoločnej americko-sovietskej misii Apollo-Sojuz v roku 1975.Vesmírna loď spomalila po vstupe do atmosféry z 28-tisíc kilometrov za hodinu na 560 kilometrov za hodinu a napokon s pomocou padákov až na 24 kilometrov za hodinu pri dopade do vody. Štít kapsuly sa pritom počas vstupu do atmosféry zohrial na 1900 stupňov Celzia.Zhruba polhodinu po dopade do vody naložili kapsulu na loď spoločnosti SpaceX, kde astronautov čakal vyše 40-členný tím, v ktorom nechýbali zdravotnícki pracovníci.V záujme ochrany astronautov pred pandémiou koronavírusu, strávil celý tím dva týždne v karanténe a podstúpil testy na koronavírus. Po lekárskej prehliadke dvojicu odviezli vrtuľníkom najprv do Pensacoly a potom do Houstonu.Crew Dragon priviezla Behnkena a Hurleyho na ISS koncom mája v rámci misie Demo-2, ktorú uzavrel ich návrat.Spoločnosť Elona Muska sa tak stala prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá vyslala ľudí na obežnú dráhu Zeme, a bezpečné pristátie kapsuly znamená, že je tiež prvou, ktorá ľudí priviezla naspäť. Pre NASA misia tiež znamenala dôležitý míľnik, pretože úrad vyslal svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy.Na ISS zostali traja astronauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner z ruskej agentúry Roskosmos a Chris Cassidy z NASA. Trojica, ktorú tam v apríli priviezla ruská loď Sojuz, zostane na stanici do októbra.