Kosatka Tahlequah, ktorá plávala niekoľko dní s mŕtvym mláďaťom, čaká ďalšieho potomka

Fotili z väčšej výšky

Nezvyčajný prejav smútku

3.8.2020 - Slávna kosatka dravá, ktorá plávala 1600 kilometrov s telom svojho uhynutého mláďaťa, je opäť tehotná. Tvrdia to vedci z Washingtonu, ktorí pozorovali zvieratá s pomocou drona.Tahlequah patrí do takzvanej Južnej komunity kosatky dravej, ktorú tvorí 72 jedincov z troch stád.Zábery spravili vedci John Durban a Holly Fearnbach v rámci štúdie zameranej na tieto zvieratá. Kosatky odfotili z výšky viac ako 30 metrov, aby ich nerušili.Odborníci uviedli, že tehotenstvo u týchto kosatiek nie je nič neobvyklé, no dodali, že väčšina nedávnych tehotenstiev sa neskončila úspešným pôrodom.Podľa štúdie University of Washington problém reprodukcie súvisí s výživou a prístupom k lososovi kráľovskému, ktorého populácia v uplynulých rokoch dramaticky klesá.Vedci varovali lode, aby sa od kosatiek držali čo najďalej a dali im potrebný priestor.Tahlequah sa stala známa v auguste 2018, keď ju videli, ako pláva rekordných 17 dní s telom jej mŕtveho potomka.Vedec Ken Balcomb z Centre for Whale Research vtedy uviedol, že prejav jej smútku nad stratou mláďaťa bol nezvyčajný.