Crew Dragon smeruje na Zem, odpojenie od Medzinárodnej vesmírnej stanice bolo úspešné (naživo)

Vyhovujúce podmienky na pristátie

Traja astronauti ostali na ISS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americkí astronauti Bob Behnken Doug Hurley sa s vesmírnou loďou Crew Dragon nadránom úspešne odpojili od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a smerujú na Zem. S kapsulou prezývanou Endeavour od spoločnosti SpaceX by mali pristáť vo vodách Mexického zálivu v nedeľu o 14:48 miestneho času (20:48 stredoeurópskeho letného času).Napriek tomu, že sa k Floride blíži tropická búrka Isaias, podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sú pri pobreží floridskej Pensacoly, kde má loď pristáť, podmienky vyhovujúce.Návrat Crew Dragon bude prvým pristátím na vode s astronautmi po 45 rokoch, pripomína agentúra AP. Naposledy to bolo po spoločnej americko-sovietskej misii Apollo-Sojuz v roku 1975.Crew Dragon priviezla Behnkena a Hurleyho na ISS koncom mája v rámci misie Demo-2, ktorú uzavrie ich návrat. Spoločnosť Elona Muska sa tak stala prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá vyslala ľudí na obežnú dráhu Zeme, a bezpečné pristátie kapsuly bude znamenať, že bude tiež prvou, ktorá ľudí priviezla naspäť. Pre NASA misia tiež znamenala dôležitý míľnik, pretože úrad vyslal svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy.Na ISS zostali traja astronauti Anatolij Ivanišin Ivan Vagner z ruskej agentúry Roskosmos a Chris Cassidy z NASA. Trojica, ktorú tam v apríli priviezla ruská loď Sojuz, zostane na stanici do októbra.