Facebook zablokoval podporovateľov brazílskeho prezidenta, nariadenie súdu považuje za extrémne

Falošné správy proti sudcom

Kontá mal blokovať aj Twitter

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2020 - Spoločnosť Facebook splnila príkaz brazílskeho najvyššieho súdu a na svojej platforme celosvetovo zablokovala účty dvanástich podporovateľov prezidenta Jaira Bolsonara. Stalo sa tak deň po tom, čo súd firmu pokutoval za to, že to neurobila ešte v máji, po tom, ako to nariadil, a zablokovala kontá len v rámci Brazílie.Daní podporovatelia čelia obvineniam, že šíria falošné správy namierené proti sudcom.Za nesplnenie nariadenia o celosvetovom zablokovaní prístupu k daným účtom dal v piatok brazílsky najvyšší súd Facebooku pokutu 1,92 milióna brazílskych reálov (v prepočte vyše 313-tisíc eur). Za každý deň nesplnenia nariadenia mu vymeral ďalších 100-tisíc reálov (vyše 16-tisíc eur).Facebook vo vyhlásení reagoval, že nariadenie súdu je extrémne a "v rozpore so zákonmi a jurisdikciami na celom svete". "Vzhľadom na hrozbu trestnej zodpovednosti voči miestnemu zamestnancovi v tejto chvíli nevidíme inú alternatívu, ako vyhovieť tomuto rozhodnutiu tým, že globálne zablokujeme účty, zatiaľ čo sa odvoláme na najvyššom súde," uvádza sa tiež v stanovisku.Medzi osobami, ktorým zablokovali účty, sú napríklad líder strany lojálnej voči prezidentovi Roberto Jefferson či jeden z najznámejších brazílskych podnikateľov Luciano Hang.Okrem Facebooku v máji súd prikázal zablokovať účty aj sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, a to konkrétne 16 kont. Či aj Twitter dostal pokutu, nie je známe, píše spravodajský portál BBC.