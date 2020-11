Crew Dragon spoločnosti SpaceX s posádkou odštartovala k ISS

Kozmická loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX v nedeľu miestneho času úspešne odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, odkiaľ prepraví štyroch astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Informovali o tom agentúry AP a AFP.





Ide o druhý vesmírny let spoločnosti SpaceX s posádkou – po skúšobnom lete s dvoma astronautmi z mája – a prvú takúto riadnu prepravu astronautov na IIS, ktorú pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír vykonala súkromná firma. NASA uplynulých deväť rokov od zastavenia programu raketoplánov využívala na tento účel služby ruských rakiet Sojuz.Loď Crew Dragon, ktorú na obežnú dráhu nesie raketa Falcon 9, privezie na ISS amerických astronautov Michaela Hopkinsa, Victora Glovera a Shannon Walkerovú a Japonca Soičiho Nogučiho. K stanici by mali doraziť v pondelok neskoro večer – po 27 a pol hodine plne automatického letu – a zostanú tam do jari budúceho roka.„Je to ďalší historický moment," vyhlásil riaditeľ NASA Jim Bridenstine ešte v piatok. „Nemýľte sa však: pri každom lete sa vyžaduje opatrnosť," dodal vo vyjadrení, ktoré sa potvrdilo, keď pôvodne plánovaný čas štartu preložili o deň v dôsledku nepriaznivého počasia.Na štart pricestoval na Floridu z Washingtonu americký viceprezident Mike Pence, ktorý predsedá Národnej rade pre vesmír pri úrade prezidenta USA.Zakladateľ a riaditeľ SpaceX, podnikateľ Elon Musk, bol však nútený sledovať udalosť z izolácie. Ako napísal na sociálnej sieti, s najväčšou pravdepodobnosťou má mierny priebeh ochorenia COVID-19.Bezpečnostné opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou zasiahli aj prípravy na let. Astronauti boli v karanténe so svojimi rodinami od októbra. Všetok personál na zemi mal rúška a počet hostí v Kennedyho vesmírnom stredisku bol obmedzený.Za bránami strediska očakávali podľa AP možno až státisíce divákov na neďalekých plážach a v mestách. NASA vyjadrila obavy, že štart cez víkend – spojený s pôsobivou nočnou kulisou – by mohol viesť k šíreniu nákazy. Agentúra preto vyzvala ľudí, aby nosili rúška a zachovávali bezpečné odstupy. Podobné žiadosti pri štarte prvého letu SpaceX s posádkou 30. mája zostali nepovšimnuté, približuje AP.