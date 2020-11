Foto: NASA Astronomy Picture Of the Day opäť od slovenského autora Tomáša Slovinského.

Fotografia tentokrát pochádza z gréckeho ostrova Kréta z júla tohto roku. Tomáš chcel snímkou symbolicky poukázať na závažný problém svetelného znečistenia. Už totiž zopár svetiel neďalekých plážových reštaurácií doslova pohltilo kus nočnej oblohy rozprestierajúcej sa nad ostrovom. Za pevninou s končiacím vplyvom človeka začína tyrkysovo krásne more a znamenitá tmavá nočná obloha.

Práve na nej vidíme hneď niekoľko zaujímavostí. Okrem oblúku Galaxie, dvoch jasných planét Jupiter a Saturn, farebného žiarenia airglow i spomienku na skvelú júlovú kométu Neowise. Tá ma totiž nepriamy súvis so 17. novembrom 1989. Nesie akýsi odkaz slobody. To, ako sa ľudia celého sveta spojili kvôli jednému úkazu nás učí spoločnosť nepolarizovať. Všetci zdieľame jednu planétu a jednu oblohu. Je preto rovnako dôležité chrániť si prírodu a nočnú oblohu, ako i slobodu. To všetko si totiž vyžaduje istú obetu.

Zaujímavosťou je, že práve v spomínaný chladný novembrový večer Nežnej revolúcie pred 31 rokmi sme s územia Česko-Slovenska pozorovali nesmierne vzácny nebeský úkaz. Jedná sa o polárnu žiaru. Tú zo severnej pologule pozorujeme najmä v oblastiach polárneho kruhu. Je však vzácnou raritou pozorovať ju z naších končín. Vtedajšia červená farba polárnej žiary metaforicky pripomínala dobové udalosti. V roku 2020 na oblohe zažiarilo opäť niečo veľmi vzácne, no tentokrát to spojilo pozorovateľov z celého sveta. “Tesne nad severným horizontom kométa Neowise rozprestierala svoje chvosty ako nič, čo ste možno predtým videli, alebo možno znovu neuvidíte. Pozerajúc v úžase nezostávalo nič iné, len odfotiť to.” - povedali v NASA.

Tento dátum sa však symbolicky spája s viacerými nebeskými úkazmi.

Viac o úkazoch 17. novembra 1989 sa dočítate na

https://www.astro.cz/clanky/ukazy/sametovou-revoluci-pred-30-lety-provazela-jasna-polarni-zare.html

Temporary Link NASA (DO 16. Novembra 2020)

https://apod.nasa.gov/apod/fap/ap201116.html