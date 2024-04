Cristi Puiu si na MFF Art Film 2024 prevezme Zlatú kameru

Jubilejný 30. ročník MMF Art Film sa uskutoční vďaka podpore:

29.4.2024 (SITA.sk) - Rumunský režisér a scenáristaje prvým známym laureátom jedného z honorárnych ocenení, ktoré budú udelené na jubilejnom 30. ročníku najstaršieho a najväčšieho slovenského filmového festivalu.(3.4.1967) je považovaný za otca rumunskej filmovej novej vlny charakterizovanej svojím formálne strohým spoločensko-kritickým štýlom. Už počas štúdií v Ženeve nakrúcal krátke filmy. Debutoval v roku 2001 filmom(Tovar alebo peniaze), ktorý mal svoju premiéru v Cannes. Jeho druhý a medzinárodne najznámejší film(Smrť pána Lazaresca - 2005) z autentického prostredia nemocnice v Bukurešti získal ocenenia nielen v Cannes ale aj na festivaloch v Chicagu, Kodani, Reykjavíku, Tallinne, nórskom Haugesande ale aj na MFF Bratislava.Jeho ďalšie štyri celovečerné filmy boli uvedené v súťažných sekciách najprestížnejších festivalov vrátane Cannes či Berlína. Pre filme(2010) napísal nielen scenár, ale aj si v ňom zahral hlavnú rolu. Filmy(2016) a(2020) boli uvedené v nesúťažných sekciách Art Filmu v Košiciach. Sieranevada získala hlavnú cenu Zlatého Huga na festivale v Chicagu. Malmkrog bol aj otváracím filmom festivalu v Berlíne. Zatiaľ ostatným prírastkom do jeho filmografie je komediálna dráma(2023) uvedená na festivaloch v San Sebastiane, Solúne, Varšave či Terste."Cristi Puiu je jedným z najoceňovanejších filmových režisérov. Pamätám si, keď som po prvýkrát videl jeho film Smrť pána Lazaresca," spomína umelecký riaditeľ festivalua dodáva: "Bolo to ako zjavenie. Najmä pre využívanie observačných dokumentárnych postupov v hranom filme. Kamera je zväčša ručná, pohyblivá, neobmedzená a oslobodená. Cez pozorovanie hĺbkovo vstupuje do vnútorného sveta postáv a zaznamenáva realitu ich životov. Dlhé zábery v subtílnych detailoch odhaľujú každodenné dianie, zachytené v absolútnom trvaní a priestorovom ukotvení. Výsledkom je znepokojivo realistické vyznenie príbehov, ktoré odkazujú na spoločensko-politické dianie v Rumunsku."Cristi Puiu bude hosťom Art Filmu v jeho úvode a na úvodnom ceremoniáli si ako vôbec historicky prvý rumunský filmový tvorca v histórii festivalu prevezme honorárnu cenu - Zlatú kameru. Súčasťou jeho programu v Košiciach bude nielen uvedenie vlastných filmov ale aj masterclass pre fanúšikov jeho tvorby a filmového umenia.