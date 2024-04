Sloboda médií je vo viacerých krajinách Únie „nebezpečne blízko bodu zlomu“, nádej predstavuje nová legislatíva

Nová legislatíva môže poskytnúť nádej

Novinári čelili fyzickým útokom

29.4.2024 (SITA.sk) - Sloboda médií v celej Európskej únii klesá a v niekoľkých krajinách vrátane Slovenska je „nebezpečne blízko bodu zlomu“. Ako referuje britský web The Guardian, tvrdí to najnovšia správa ľudskoprávnej organizácie Civil Liberties Union for Europe sídliacej v nemeckom Berlíne. Tá zdôraznila predovšetkým rozsiahle hrozby voči novinárom a útoky na nezávislosť verejnoprávnych vysielateľov.Uvedená organizácia vo svojej výročnej správe o slobode médií, ktorú zostavuje 37 skupín na ochranu práv v 19 krajinách, uviedla, že v roku 2023 pretrvávali skôr identifikované alarmujúce trendy, hoci nová legislatíva pre celú EÚ by mohla poskytnúť nádej na zlepšenie.„Sloboda médií v celej EÚ jednoznačne neustále upadá, v mnohých krajinách je to v dôsledku úmyselného poškodzovania alebo zanedbávania zo strany národných vlád,“ povedala Eva Simonová z Civil Liberties Union for Europe.„Upadajúca sloboda médií ide ruka v ruke s úpadkom právneho štátu. Medzi nimi existuje úzka korelácia. Toto je príručka autoritárskych režimov." Dodala, že nová mediálna legislatíva EÚ „má potenciál“, ale musí byť riadne implementovaná.Organizácia Civil Liberties Union for Europe odporučila, aby Európska komisia pozorne sledovala implementáciu nového európskeho zákona o slobode médií členskými štátmi, ktorý podľa Simonovej, napriek jeho kompromisom, vytvoril právny základ na zlepšenie slobody médií.Výročná správa poukazuje na znepokojivý trend v otázkach slobody médií vo viacerých krajinách EÚ. Novinári v krajinách vrátane Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Grécka a Talianska čelili v roku 2023 fyzickým útokom, uvádza sa v správe, a v Maďarsku a na Slovensku boli reportéri pod rôznymi hrozbami konfrontovaní zvolenými politikmi.Správa si tiež všimla situáciu na Slovensku, kde premiér Robert Fico „prerušil všetku komunikáciu“ s niektorými médiami.Koncentrácia vlastníctva médií zostala podľa správy vysoká v Chorvátsku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, Holandsku a na Slovensku, pričom mnohé mediálne spoločnosti vlastnilo len niekoľko jednotlivcov, čo ohrozuje rôznorodosť mediálnych hlasov a zvyšuje riziko zaujatosti.