Cristiana Ronalda vítali v Turíne stovky fanúšikov

Cristiano Ronaldo po príchode do Turína. Foto: TASR/AP Cristiano Ronaldo po príchode do Turína. Foto: TASR/AP

Rím 16. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dorazil do Turína, kde sa podrobí lekárskym testom v centre Juventusu.Hviezdneho útočníka, ktorý prišiel z Realu Madrid, vítali v metropole Piemontu stovky fanúšikov. "Prines nám titul v Lige majstrov!" skandovali priaznivci Juventusu a Ronaldo im odpovedal pozdravmi a autogramami.Do Turína dorazil tridsaťtriročný futbalista aj s priateľkou Georginou Rodriguezovou už v nedeľu, no predstavitelia klubu to tajili. Oficiálne ho predstavia fanúšikom a médiám v pondelok večer. Informovala agentúra dpa.