Djokovič so štvrtým titulom vo Wimbledone, Vajda: Nečakal som to

Na archívnej snímke srbský tenista Novak Djokovič (vľavo) a jeho slovenský tréner Marián Vajda. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Wimbledon 16. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič získal v nedeľu svoj štvrtý wimbledonský titul v kariére. Na tráve v All England Clube triumfoval ako najnižšie postavený muž vo svetovom rebríčku ATP od roku 2001, keďže pred turnajom mu patrilo až 21. miesto.Tridsaťjedenročný Srb sa po doliečení zraneného lakťa vrátil do najlepšej desiatky rebríčka prvýkrát od októbra 2017. "Nemohol som si vybrať lepšie miesto na svoj návrat na vrchol. Všetky moje víťazstvá vo Wimbledone sú jedinečné, ťažko sa porovnávajú," citovala agentúra DPA Djokoviča, ktorý si po trojsetovom víťazstve nad Juhoafričanom Kevinom Andersonom pripísal celkovo už svoj 13. grandslamový titul.Po úvodných dvoch setoch, ktoré vyhral "Nole" bez problémov 6:2, prežíval v koncovke tretieho setu ťažké chvíle. O rok starší Anderson nevyužil za stavu 6:5 vo svoj prospech päť možností na zisk setu, Djokovič vyrovnal na 6:6 a v následnom tajbrejku ukončil zápas. "Nemyslel som si, že tu môžem hrať takto dobre. Časť zo mňa však verila, že by sa mi to mohlo podariť a dúfal som, že môžem zabojovať o trofej," povedal zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu, ktorého Djokovičov triumf prekvapil. "Vôbec som to nečakal, pretože sa takmer nestihol pripraviť na Wimbledon. Navyše odohral ťažké semifinále proti Nadalovi a z finálového súboja som mal obavy. Ale Novak skvele podával a returnoval. Bol psychicky veľmi silný a naplno využil všetky vlastnosti trávnatého povrchu," povedal Slovák podľa portálu tennis.com.Anderson sa prebojoval do svojho druhého grandslamového finále. V tom prvom nestačil v súboji o titul na US Open 2017 na Španiela Rafaela Nadala. Ôsmy nasadený hráč turnaja sa dostal do finále po treťom najdlhšom tenisovom zápase v histórii, keď po viac ako šiestich hodinách zdolal Američana Johna Isnera. "Samozrejme, cítil som sa unavený. Proti Djokovičovi som nehral tak, ako som chcel. Bol som nervózny a na začiatku som hral zle. Snažil som sa, ale nemohol som hrať lepšie," vyhlásil Juhoafričan, ktorý si po finálovej účasti vo Wimbledone vylepšil svoje osobné maximum a v rebríčku ATP figuruje momentálne na 5. mieste.