Cristiano Ronaldo dostal trest za násilné správanie voči fanúšikovi FC Everton, zaplatí pokutu a nezahrá si dva zápasy

Fanúšika pozval na Old Trafford

Podmienečné napomenutie

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dostal od anglickej Futbalovej asociácie (FA) pokutu 50-tisíc libier (v prepočte približne 58-tisíc eur, pozn.) a dištanc na dve stretnutia za nevhodné resp. násilné správanie voči fanúšikovi tímu FC Everton , ktorému ešte v apríli vytrhol z rúk mobilný telefón a poškodil ho.Tridsaťsedemročná portugalská futbalová hviezda bola v tom čase hráčom Manchestru United , v ktorom v utorok náhle skončil po "dohode" s vedením Red Devils.Uvedený dištanc si CR7 odpyká v novom pôsobisku, či už to bude klub z Anglicka alebo inej krajiny. Nevzťahuje sa na národný tím, neohrozí to teda jeho účasť na MS 2022.Po spomenutom aprílovom incidente sa Cristiano Ronaldo ospravedlnil za svoje správanie na sociálnych sieťach, ktoré sám nazval "výbuchom".Dotknutého fanúšika Evertonu osobne pozval, aby "na znak fair play a športového ducha" sledoval stretnutie na manchesterskom štadióne Old Trafford.V auguste dostal portugalský futbalista napomenutie od miestnej polície, čím bezpečnostné zložky záležitosť uzavreli. Predtým polícia hráča vypočula, keďže čelil obvineniu z ublíženia na zdraví a spôsobenia škody.Podľa britského práva je napomenutie v podstate akýmsi varovaním, ktoré vydá polícia v prípade menších priestupkov, ak sa k nim zúčastnené osoby priznajú.Podmienečné napomenutie znamená, že osoba, ktorej sa týka, musí splniť aj určitú podmienku, napríklad nahradiť poškodený majetok."Nezávislá komisia vyhodnotila jeho správanie ako nevhodné a násilné, preto sa rozhodla udeliť mu trest," referuje FA v stredajšom tlačovom vyhlásení.CR7 sa obhajoval, že konal v záujme vlastnej bezpečnosti, čo však nebol pohľad disciplinárny aj po vypočutí Portugalčana.