Tenistami roka 2022 Molčan a Schmiedlová, najlepším juniorom Privara

Alexa Molčana a Annu Karolínu Schmiedlovú vyhlásili v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2022. Molčan zvíťazil v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) prvýkrát, Schmiedlová získala ocenenie po štvrtý raz.



Juniorom roka sa stal Peter Benjamín Privara, titul Juniorka roka patrí Nikole Daubnerovej. Cenu pred Talent do 15 rokov si odniesla Mia Pohánková. Najlepším tímom je družstvo Slovenska v Pohári Billie-Jean Kingovej, ktoré na finálovom turnaji v Glasgowe obsadilo 5.-8. miesto.



Molčan triumfoval v ankete, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, suverénnym spôsobom s celkovým ziskom 220 bodov pred Norbertom Gombosom (72) a Lukášom Kleinom (43). Molčan v uplynulej sezóne postúpil do finále turnajov ATP v Marakeši i Lyone a vo svetovom rebríčku sa udržal v elitnej päťdesiatke.

"Cítim sa super. Keď som si pred pár rokmi prevzal cenu pre najlepšieho juniora, mal som predstavu, že raz vyhrám anketu Tenista roka. Som rád, že sa mi to podarilo. Sezóna priniesla pekné aj kostrbaté momenty, ale splnil som cieľ, ktorý som si vytýčil. Marián Vajda je obrovský prínos pre celý tím. Je to jeden z najlepších trénerov na svete a teší ma, že môžem s ním spolupracovať. Veľká vďaka patrí aj Karolovi Beckovi, ktorý mi odovzdal veľa poznatkov a chodí so mnou spolu s Mariánom na turnaje i kondičnému trénerovi Davidovi Olaszovi," uviedol Molčan."



Schmiedlová vyhrala anketu tretíkrát za sebou. Celkovo získala 208 bodov, druhá bola Viktória Kužmová (90) a tretia deblová špecialistka Tereza Mihalíková (53). Schmiedlová postúpila do semifinále turnaja WTA na Makarskej, na podujatí ITF v Trnave sa dostala do finále. "Vážim si, že som opäť získala trofej pre najlepšiu slovenskú tenistku. Chcela by som sa poďakovať môjmu trénerovi Ladislavovi Simonovi i kondičnému koučovi Ladislavovi Olaszovi, sú mojimi vzormi a rešpektujem ich. Vďaka patrí aj mojim rodičom, môjmu priateľovi Lukášovi Kleinovi a všetkým ľuďom, ktorí ma podržali v ťažkých časoch," povedala slovenská singlová jednotka v príhovore.



Do Siene slávy slávnostne uviedli Ľudmilu Cervanovú, Petra Malovca a Michala Mertiňáka. Cervanová reprezentovala Slovensko v Pohári federácie. Malovec bol prvý prezident STZ v ére samostatnosti. Mertiňák patril k oporám slovenského daviscupového tímu, ktorý sa v roto 2005 prebojoval až do finále prestížnej súťaže.

Výsledky ankety Tenista roka 2022:



muži: 1. Alex Molčan 228, 2. Norbert Gombos 72, 3. Lukáš Klein 43



ženy: 1. Anna Karolína Schmiedlová 208, 2. Viktória Kužmová 90, 3. Tereza Mihalíková 53



juniori: 1. Peter Benjamín Privara 193, 2. Peter Naď 127, 3. Michal Krajčí 57



juniorky: 1. Nikola Daubnerová 199, 2. Renáta Jamrichová 94, 3. Nina Vargová 76



talent do 15 rokov: 1. Mia Pohánková 202, 2. Soňa Depešová 92, 3. Kali Šupová 31



tím: 1. BJKC Slovensko 71, 2. Dievčatá SR do 14 rokoc 59, 3. Dievčatá SR do 18 rokov 40

Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka:



1994: Karol Kučera, Karina Habšudová



1995: Karol Kučera, Karina Habšudová



1996: Karol Kučera, Karina Habšudová



1997: Karol Kučera, Karina Habšudová



1998: Karol Kučera, Henrieta Nagyová



1999: Karol Kučera, Henrieta Nagyová



2000: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová



2001: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová



2002: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2003: Karol Kučera, Daniela Hantuchová



2004: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2005: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2006: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2007: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2008: Filip Polášek, Dominika Cibulková



2009: Michal Mertiňák, Dominika Cibulková



2010: Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová



2011: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2012: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2013: Lukáš Lacko, Dominika Cibulková



2014: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2015: Martin Kližan, Anna Karolína Schmiedlová



2016: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2017: Norbert Gombos, Magdaléna Rybáriková



2018: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2019: Filip Polášek, Viktória Kužmová



2020: Norbert Gombos, Anna Karolína Schmiedlová



2021: Filip Polášek, Anna Karolína Schmiedlová



2022: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová