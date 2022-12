Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu novej zmluvy, stane sa z neho aj ambasádor

Ako informuje špan

Kritizoval niektorých predstaviteľov

Zradený klubom

Koľko bude zarábať?

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo by mal v blízkej budúcnosti podpísať zmluvu do roku 2030 s klubom FC Al-Nassr zo Saudskej Arábie.ielsky denník Marca, tridsaťsedemročný rodák z Funchalu na Madeire by mal do leta 2025 v tomto tíme pôsobiť ako hráč a ďalších päť rokov v krajine ako jej ambasádor pri snahe o zisk práva organizovať MS 2030 po boku Egypta a Grécka.CR7 doteraz pôsobil v anglickom tíme Manchester United , ale v druhej polovici novembra s organizáciou z Old Traffordu ukončil spoluprácu po vzájomnej dohode.Cristiano Ronaldo z Manchestru odišiel krátko po tom, ako poskytol rozhovor britskému novinárovi Piersovi Morganov i a v ňom občas až príliš "úprimne“ kritizoval niektorých predstaviteľov klubu a nešetril ani holandského trénera Erika ten Haga či zopár spoluhráčov.Na adresu klubu poznamenal, že po odchode legendárneho kouča Sira Alexa Fergusona , ktorý bol pre Ronalda ako druhý otec, sa Manchester United nikde neposunul. Podotkol, že sa cítil "zradený" klubom.Bezprostredne potom vedenie klubu avizovalo, že podnikne príslušné kroky, takže vzájomná dohoda o ukončení spolupráce sa dala očakávať.Po správe o jeho konci v Manchestri United sa okamžite vynorili špekulácie, že by mohol posilniť konkurenčný Newcastle United , vrátiť sa na krátkodobú výpomoc do španielskeho Realu Madrid či zamieriť za futbalovou exotikou do severoamerickej MLS alebo na Blízky východ.V novom pôsobisku, spomenutom tíme FC Al-Nassr z Rijádu, by mal skúsený portugalský futbalista zarábať približne 200 miliónov eur za každú sezónu na pozícii hráča. Podľa denníka Marca by sa táto suma mala zvýšiť, keď sa CR7 presunie na post ambasádora.Tím FC Al-Nassr skončil tretí v minulej sezóne najvyššej domácej súťaže, v aktuálnom ročníku je po neúplnom 9. kole lídrom o skóre pred Al-Šababom.