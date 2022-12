Slováci v príprave na MS v hokeji do 20 rokov s ďalšou prehrou, podľa Petrovského bol však súboj s Kanadou dobrou previerkou

Dostali spätnú väzbu

Previerka pred turnajom





Slováci v úvodnom prípravnom stretnutí pred MSJ 2023 podľahli Nemcom 0:5, v piatok nastúpia na záverečný súboj v meste Truro proti rovesníkom z Rakúska (sobota o 0.00 h SEČ). Turnaj začnú v utorok 27. decembra zápasom proti Fínom (17.00 h), nasledujúci deň nastúpia proti Američanom (22.00 h), v piatok 30. decembra sa stretnú s Lotyšmi (17.00 h) a v sobotu 31. decembra ukončia skupinovú časť v Monctone súbojom proti Švajčiarom (17.00 h). Prvé štyri tímy postúpia do štvrťfinále, posledný bude hrať o záchranu.





22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neuspeli ani v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Kanade, v stredu podľahli v Monctone domácim Kanaďanom 1:6. "Javorové listy" darovali Slovákom jeden gól v 43. minúte vlastnou chybou, pripísali ho Samuelovi Honzekovi . Brankár Patrik Andrisík čelil až 47 strelám, zverenci trénera Ivana Feneša ich zaznamenali 17. V druhej tretine ohrozili súperovho gólmana len raz.„Tento zápas je pre nás veľmi dôležitý a potrebný. Chalani dostali spätnú väzbu, ako sa budú vyvíjať MSJ, aké tempo na nich čaká, koľko osobných súbojov musia odohrať. Hrať proti Kanade je pre nás vždy náročné. Trochu ma mrzí, že sme mali až deväť vylúčení, čo nás stálo veľa síl. Od hráčov sme čakali lepšiu fyzickú hru a aby sa viac presadzovali v korčuliarskych súbojoch. Výborne sme ubránili niektoré oslabenia. Boli tam dobré momenty, ale smerom dopredu sme sa moc nepresadili. Mali sme šance, no chce to väčší dôraz v zakončení," zhodnotil Feneš vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). „Bola to pre nás skvelá previerka pred turnajom. Bol to náročný zápas, ale dobre nás preveril. Mali sme aj zopár dobrých vecí a vieme, na čom musíme zapracovať. Musíme byť efektívnejší, viac sa tlačiť do bránky a strieľať. Hádam sa k nám prikloní aj šťastie, ktoré sme mali pri našom jedinom góle. Musíme tiež zlepšiť disciplínu. Myslím si, že sme hrali oveľa lepšie ako proti Nemcom. Keby sme proti nim hrali tak ako dnes, určite by sme zvíťazili. Zápas proti Rakúšanom bude o rýchlosti, musíme sa na to pripraviť a zvládnuť ho, aby sme boli dobre naladení na turnaj," povedal útočník Servác Petrovský.