Cristiano Ronaldo už asi nikdy nevycestuje do Iránu, hrozí mu trest takmer sto rán bičom

Objal ju a pobozkal

Vyvolalo to vlnu diskusií

10.10.2023 (SITA.sk) - Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo pravdepodobne už nikdy v živote nevkročí na územie Iránu. V krajine totiž dostal poriadne bizarný trest za niečo, čo spravil v septembri ako člen výpravy saudsko-arabského klubu Al-Nassr počas súboja ázijskej Ligy majstrov proti iránskemu Persepolisu.Informovali o tom iránske médiá, upozornili na to napríklad weby nogomania.com či index.hr. Tridsaťosemročný rodák z Madeiry sa v krajine stretol s maliarkou Fatimou, znevýhodnená umelkyňa je totiž jeho veľkou fanúšičkou.Futbalista ju objal a pobozkal, čo však nemal robiť. Striktné iránske právo totiž na verejnosti zakazuje akýkoľvek fyzický kontakt so ženami.Incident vyvolal v Iráne vlnu diskusií a kontroverzií. Dostalo sa to až pred tribunál a ten rozhodol o treste pre futbalovú hviezdu - 99 rán bičom. Cristiano Ronaldo sa tak asi vyhne ceste do Iránu za každých okolností.CR7 síce v Teheráne neskóroval, jeho tím však zvíťazil 2:0 a aktuálne je so šiestimi bodmi z dvoch duelov na čele tabuľky E-skupiny.