UEFA vybrala dejiská ME mužov na ďalšie roky. Plánovali vstúpiť do boja samostatne, napokon však spojili sily a uspeli

10.10.2023 (SITA.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) určila dejiská ďalších dvoch majstrovstiev Európy mužov. Už dlhší čas je známe, že v roku 2024 sa kontinentálny šampionát uskutoční v Nemecku, podľa únie po ňom preberie žezlo Veľká Británia s Írskom pre rok 2028 a v roku 2032 sa ME uskutočnia v Taliansku a Turecku.Euro 2024 v Nemecku je v modernom futbale čoraz zriedkavejší príkladom jednej hostiteľskej krajiny. Pri verdikte výkonného výboru UEFA neboli porazení.Ašpiranti na organizáciu ME, ktorí napokon dostali právo hostiť európsku elitu, totiž nemali protikandidátov. UEFA tak iba schválila ich snahu privítať ME.O šampionát v roku 2028 sa päť krajín - Írsko, Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko zaujímali od začiatku. Krátko nad tým uvažovali aj v Taliansku či Turecku, napokon však svoju energiu presunuli na rok 2032. Najprv plánovali vstúpiť do boja o ME samostatne, napokon však spojili sily a uspeli.V istej fáze boli v hre o ME 2028 aj spoločné kandidatúry severských krajín (Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko, Island a Faerské ostrovy), Portugalsko spolu so Španielskom aj štyri krajiny z juhovýchodu kontinentu (Rumunsko, Grécko, Bulharsko a Srbsko).Spoločná organizácia piatich krajín na ME 2028 a dvoch na ME 2032 nadväzuje na radikálny projekt jedenástich krajín, ktoré sa v rok 2021 podieľali na organizácii duelov ME 2020. bol dohodnutý pre Euro 2020.Utorkový verdikt UEFA nie je po geografickej stránke zďaleka najviac "roztrúsené" vrcholné futbalové podujatie, o ktorom sa rozhodlo v ostatnom čase.Počas minulého týždňa totiž Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) informovala, že MS 2030 sa začnú v Južnej Amerike (Uruguaj, Paraguaj a Argentína) a vyvrcholia v Európe a Afrike (Španielsko, Portugalsko, Maroko). A to umožnilo "bleskový" návrat MS na územie Ázie, keďže snahu o MS 2034 prejavila Saudská Arábia.Zaujímavosťou je, že pre ME 2032 získajú Turci aj Taliani miestenku na záverečný turnaj, no štyri roky predtým sa päť organizátorov nedostane priamo na ME.Presný model ešte nie je známy, ale jednou z možností bude ich účasť v kvalifikácii a po nej dve voľné miestenky pre organizátorov, ktorí sa na ME nedostanú. Stať sa tak môže, že na kontinentálnom šampionáte budú dvaja ale aj štyria organizátori turnaja.Pre ME 2028 organizátori rátajú s londýnskym štadiónom Wembley, Angličania ponúkajú aj arény Aston Villy, Manchestru City, Newcastlu United, Tottenhamu Hotspur a stále rozostavaný stánok liverpoolskeho Evertonu.Íri, Škóti aj Walesania ponúkajú svoje národné štadióny a ráta sa aj s novou arénou v Belfaste na mieste opusteného Casement Parku.