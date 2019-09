Crmoman: Ekonomický status učiteľov sa za volebné obdobie nezlepšil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 16. septembra (TASR) – Ekonomické postavenie učiteľov sa za aktuálne volebné obdobie nezlepšilo. Vyplýva to zo správy Slovenskej komory učiteľov (SKU) o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve, ktoré v pondelok počas tlačovej konferencie prezentovali členovia SKU.uviedol prezident SKU Vladimír Crmoman. Podľa SKU doterajšie zvyšovanie platov pedagógov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže dostatočne nereflektuje situáciu na trhu práce a neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období. Soňa Puterková zo SKU poukázala na to, že od septembra sa zvýšili platy začínajúcich učiteľov, čo považuje za dobré. Na druhej strane však poznamenala, že to stále nie je dostačujúce.SKU tvrdí, že po septembrovom zvýšení taríf začínajúcich učiteľov v regionálnom školstve o 9,5 percenta je ich nástupný plat 831 eur, no plat pracovníka prevádzky obchodu na pozícii predavač pokladník je napríklad 930 alebo 963 eur. Crmoman poznamenal, že narastá problém s nedostatkom učiteľov. V školstve dochádza podľa komory aj k starnutiu pedagogického zboru, rovnako aj k neodbornosti učiteľov.Crmoman tvrdí, že opakované sľuby o mzde učiteľa na úrovni 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve zostávajú naďalej nesplnené." povedal.Silvia Dončevová z Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uviedla, že z poslednej analýzy portálu Edujobs.sk vyplýva, že zvýšený dopyt po nových učiteľoch sa každý rok zvyšuje, no záujem ľudí o prácu pedagóga, naopak, klesá. "priblížila Dončevová.Zástupcovia SKU poznamenali, že na skutočné zvýšenie atraktivity učiteľského povolania je nutné skokové zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok pedagógov. "uzavrel Crmoman.