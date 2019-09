Johnson sa prvýkrát stretne s Juckerom, stále dúfa v dohodu o brexite

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 16. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson absolvuje v pondelok v Luxemburgu pracovný obed s dosluhujúcim predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom s cieľom zabrániť hroziacemu brexitu bez dohody. Na stretnutí sa zúčastní aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, ktorý však varoval, že zatiaľ nie je žiaden dôvod na optimizmus. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP.Rozhovory sa uskutočnia v čase, keď rastie frustrácia predstaviteľov EÚ, podľa ktorých Londýn neprichádza s konkrétnymi návrhmi na riešenie súčasnej situácie okolo blížiaceho sa brexitu. Jeho termín je stanovený na 31. októbra.Pôjde o prvé pracovné stretnutie oboch lídrov od 24. júla, keď sa Boris Johnson stal britským premiérom.Johnson pred odchodom do Luxemburgu vyhlásil, že vynakladá všetko úsilie na to, zabezpečil dohodu o riadenom brexite a vyhol sa tak scenáru odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.Britský premiér trvá na tom, že Londýn už nebude odďaľovať dátum odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Zároveň však odmieta akceptovať podmienky "rozvodovej" dohody s Bruselom, ktorá obsahuje spornú klauzulu o takzvanej írskej poistke.Dohoda o riadenom brexite, ktorú vyrokovala Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová, predvída prechodné obdobie, ktorá má zmierniť šok z odchodu Britov z Únie na oboch stranách Lamanšského prieplavu. V prípade scenára tvrdého brexitu žiadne prechodné obdobie nebude.Johnson je na pondelkovej schôdzke v Luxemburgu pripravený zdôrazniť, že odmietne akýkoľvek odklad termínu brexitu, ak by mu táto možnosť bola ponúknutá. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaný zdroj blízky britskej vláde.Juncker pred stretnutím s Johnsonom v rozhovore pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk uviedol, že nie je optimistom vo veci hľadania alternatívy pre mechanizmus írskej poistky. Tá má zabrániť obnoveniu tvrdej hranice medzi oboma časťami írskeho ostrova po brexite.