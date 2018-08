Crows Košice myslia na extraligu. Posily Antl a Guzy budú hrať zadarmo

Radoslav Antl (v strede), archívna snímka. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. augusta (TASR) - Hádzanársky klub Crows Košice myslí na postup do slovenskej extraligy a tomu zodpovedá aj posilnenie mužstva. Najnovšími posilami Košičanov sa stali bývalí reprezentanti Radoslav Antl a Vladimír Guzy. Zaujímavosťou na ich príchode do košického tímu je fakt, že v novom pôsobisku budú hrať zadarmo.uviedol prezident klubu Filip Fabišík.Antl začiatkom roka 2017 ukončil reprezentačnú kariéru, na klubovej scéne sa ešte predstaví v rodnom meste.uviedol Antl.V ideálnom veku 29 rokov prichádza do Košíc Vladimír Guzy.uviedol Guzy, ktorého do Košíc prilákala nielen hádzaná, ale aj zaujímavá pracovná príležitosť. Podľa Fabišíka by Antl a Guzy nemali byť poslednými veľkými menami na súpiske košických "vrán".