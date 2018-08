Strinič musí pre srdcovú poruchu pauzovať najmenej 3-4 mesiace

Chorvát Ivan Strinič (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 20. augusta (TASR) - Chorvátsky reprezentant v službách AC Miláno Ivan Strinič si bude musieť dať minimálne troj- až štvormesačnú pauzu od futbalu. Dôvodom je srdcová porucha, ktorú 31-ročnému obrancovi objavili pri rutinnej prehliadke.Strinič odohral na MS v Rusku šesť zápasov a pomohol národnému tímu až k postupu do finále. Následne zamieril ako voľný hráč do Milána, s AC podpísal trojročnú zmluvu. Vyšetrenia však odhalili, že má problémy so srdcom.citoval portál tuttosport.it špičkového talianskeho kardiológa Bruna Carua, podľa ktorého má Strinič zriedkavý druh hypertrofie srdcového svalu. Lekár predpokladá, že sa vicemajster sveta bude môcť vrátiť na zelené trávniky až v novom roku.uviedol.Odchovanca Hajduku Split čakajú ešte v jeho klube ďalšie vyšetrenia. Do milánskeho AC prišiel po ročnom pôsobení v Sampdorii Janov, v talianskej Serii A predtým hral aj za SSC Neapol.