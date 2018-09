Csaba Molnár: Zahlasujeme za správu odsudzujúcu situáciu v Maďarsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 5. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) za maďarskú opozičnú stranu Demokratická koalícia (DK) budú 12. septembra v Štrasburgu hlasovať za prijatie správy, ktorá odsudzuje situáciu v Maďarsku. V Budapešti to v stredu povedal výkonný podpredseda DK Csaba Molnár.Podľa dokumentu, ktorý schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 25. júna, v Maďarsku jestvuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušenia základných európskych hodnôt, a preto je opodstatnené otvoriť proti Maďarsku konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.Molnár vo vysielaní komerčnej televíznej stanice ATV povedal k tejto záležitosti, že DK súhlasí s tým, aby sa začalo konanie voči maďarskej vláde, nie voči Maďarsku. Podľa opozičného politika totiž Maďari v demokratickom referende povedali áno vstupu do EÚ, ktorá sa teraz postavila na ochranu hodnôt, na ktorých je postavená. Dodal, že to nie je prvý prípad, keď občanov niektorej z krajín treba chrániť pred ich vlastnou vládou.Maďarsko by sa v prípade reálneho otvorenia takéhoto konania stalo druhou krajinou po Poľsku, ktorej by v dôsledku tohto postupu hrozilo hoci aj odobratie hlasovacieho práva.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schválení správy LIBE vyhlásil, že jej cieľom je vyvinúť na Maďarsko nátlak, aby zmenilo svoj postoj k prisťahovaleckej politike. Ohľadne dokumentu, ktorý spracovala holandská poslankyňa EP zo skupiny Zelených Judith Sargentiniová, Orbán konštatoval, že Sargentiniová jeamerického finančníka Georgea Sorosa, preto dokument považuje za Sorosovu správu.zdôraznil vtedy Orbán.