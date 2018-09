V New Yorku pristálo lietadlo s chorými cestujúcimi, je v karanténe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. septembra (TASR) - Na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku uvalili karanténu na lietadlo leteckej spoločnosti Emirates, ktoré priletelo z Dubaja. V lietadle bolo desať chorých pasažierov, ktorým poskytli lekárske ošetrenie, píše agentúra AP.Let Emirates z Dubaja pristál v New Yorku o 09.10 h miestneho času (15.10 h SELČ). Jeho pilot už pred pristávaním vydal avízo o chorých cestujúcich, ktorí sa sťažovali na vysokú teplotu a kašeľ.Podľa niektorých amerických médií je chorých až niekoľko desiatok cestujúcich.Na záberoch z letiska bolo vidno zaparkované lietadlo a v jeho okolí sanitky a ďalšie vozidlá. Na mieste sa nachádzajú pracovníci amerického úradu na kontrolu a prevenciu chorôb.Hovorca úradu newyorského starostu na Twitteri informoval, že lietadlo malo medzipristátie v Mekke, kde je epidémia chrípky. Túto verziu preverujú.Jednou z možných príčin problémov cestujúcich môže byť otrava jedlom, píše spravodajská stanica BBC.