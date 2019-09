Cséfalvayová: Odklad brexitu by mala EÚ umožniť len v krajnom prípade

Na archívnej snímke poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. septembra (TASR) - Prípadný ďalší odklad brexitu by mala Európska únia umožniť len v prípade, ak by bol technicky nevyhnutný, aby mohol nastať riadený brexit a len na krátke obdobie. Na sociálnej sieti to uviedla predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) v reakcii na britský zákon proti brexitu bez dohody.priblížila. Čo sa týka otvárania dohody o brexite, za smerodajný poslankyňa považuje postoj Írska.Návrh predložený labouristickým poslancom Hillarym Bennom zaväzuje premiéra Borisa Johnsona, aby do 19. októbra predložil parlamentu na schválenie buď dohodu o brexite, alebo nechal poslancov hlasovať o odchode bez dohody. Ak by to Johnson do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020. V prípade, že by Únia navrhla iný termín, musel by ho do dvoch dní posúdiť parlament.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu návrh schválili v stredu (4.9.) večer napriek nesúhlasu premiéra Borisa Johnsona. Ten trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej. Členovia Snemovne lordov informovali, že návrh nebudú blokovať a prerokujú ho do piatkového (6.9.) večera.