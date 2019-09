Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. septembra (TASR) – Tempo rastu produktivity práce v USA sa v 2. kvartáli zrýchlilo, tak ako to naznačil prvý odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje amerického ministerstva práce, ktoré zároveň revidovalo smerom nahor rast nákladov na prácu.Ministerstvo uviedlo, že produktivita práce sa za tri mesiace do konca júna 2019 zvýšila o 2,3 %, čo sa zhoduje s predbežným odhadom. Ekonómovia však očakávali, že ministerstvo reviduje smerom nadol tempo rastu produktivity v 2. kvartáli na 2,2 %.Správa ministerstva práce tiež ukázala, že jednotkové náklady na prácu sa v 2. štvrťroku zvýšili viac, a to o 2,6 %, a nie o 2,4 %, ako signalizoval rýchly odhad.