Cseh ukončil kariéru bez olympijského zlata. Phelps ma inšpiroval, aby som bol lepší

Snažil sa vydať zo seba maximum

Zaradí sa do normálneho života

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Kariéra maďarského plavca Lászlóa Cseha dostala v piatok v olympijskom bazéne v Tokiu definitívnu bodku. Tridsaťpäťročný veterán túžil odísť do "športového dôchodku“ so zlatom na krku, napokon sa ho nedočkal ani na svojej piatej olympiáde.Rodák z Budapešti trochu doplatil na to, na čo "trpia" futbalisti v ére Cristiana Ronalda Lionela Messiho . Počas kariéry musel čeliť najlepšiemu plavcovi histórie - Američanovi Michaelovi Phelpsovi. V Pekingu 2008 mu podľahol až trikrát."Bolo veľmi zábavné súťažiť s ním. Inšpiroval ma, aby som lepší,“ priznal Cseh, ktorý pod piatimi kruhmi získal dovedna štyri strieborné a dve bronzové medaily.V piatkových polohových pretekoch na 200 m chcel vylepšiť olympijskú bilanciu - skončil však až siedmy. Triumfoval Číňan Wang Šun, ktorý ako 10-ročný chlapec mohol sledovať Csehovu premiéru na OH v Aténach 2004, odkiaľ si Maďar priviezol bronz. "Mrzí ma, že ten čas nebol lepší. Snažil som sa zo seba vydať maximum,“ poznamenal po posledných pretekoch, sedemnásť rokov po svojej olympijskej premiére.Cseh očakával koniec kariéry už minulý rok, ale posun termínu OH v Tokiu pre pandémiu koronavírusu ho ešte presvedčil na pokračovanie. Vlani zažil ťažký rok i v osobnom živote, keďže vo veku 68 skonal jeho otec László - taktiež niekdajší plavec a dvojnásobný olympionik.Manželka Diana ho však povzbudzovala, aby pokračoval v tréningu. Neľutuje, že ju počúvol. "Teraz je ideálny čas ukončiť kariéru, oddýchnuť si a tráviť viac času s mojou manželkou,“ poznamenal.O ďalších životných krokoch zatiaľ nemá veľmi jasno, no postupne sa chce zaradiť do normálneho života. "Poznám len plávanie a nič iné. Ale teraz si uvedomujem, že existuje aj iný život,“ zakončil László Cseh.