Polášek a Dodig ohlásili pracovný rozchod, novým deblovým partnerom Slováka bude Austrálčan Peers

Navzájom si poďakovali

Do Ameriky s Peersom

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig už nie sú partnermi vo štvorhre. Úspešné deblové duo sa rozhodlo nepokračovať vo vzájomnej spolupráci, ktorá trvala dva roky. A bola mimoriadne úspešná.Polášek a Dodig spolu vyhrali dva veľké turnaje na hlavnom mužskom okruhu ATP (Peking 2019 a Cincinnati 2019) a čerešničkou v ich snažení bol tohtoročný triumf na grandslamovom podujatí Australian Open v Melbourne. Okrem toho boli spolu aj v semifinále Wimbledonu 2019 a v rovnakej sezóne si zahrali aj na majstrovskom turnaji ATP Finals v Londýne, kde má právo účasti len osem najlepších svetových párov vo štvorhre.Poláškovi aktuálne patrí 11. pozícia v deblovom rebríčku ATP , na OH v Tokiu sa po boku krajana Lukáša Kleina prebojoval do osemfinále. Dodig je svetová dvanásta a v Tokiu aktuálne bojuje vo finále o zlatú medailu spolu s Marinom Čiličom "Ďakujem Ti Ivan Dodig za spoluprácu a všetky úspechy, ktoré sme spolu dosiahli. Želám všetko dobré v ďalšej kariére vrátane zisku olympijskej zlatej medaily v Tokiu ," napísal Filip Polášek na svojom instagramovom profile."Ďakujem Filipovi aj celému tímu za dva roky spolupráce. Som šťastný a vďačný za čas strávený s Filipom, jeho rodinou aj naším tímom. Vzájomne sme sa od seba veľa naučili a spoločný úspech na Australian zostane natrvalo zapísaný v histórii tenisu. Želám Ti, Filip, všetko najlepšie v pokračovaní v kariére," odpísal Dodig.Novým deblovým partnerom 36-ročného Poláška by sa mal stať Austrálčan John Peers, aktuálne 25. hráč deblového renkingu ATP.Spolu by mali absolvovať už najbližšie turnaje na tvrdom povrchu v Severnej Amerike. Na turnaji série ATP Masters 1000 v kanadskom Toronte je Polášek prihlásený vo dvojici s Peersom a Dodig s Indom Rohanom Bopannom.