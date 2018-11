Csemez postúpil do finále divízie do 75 kg

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valladolid 17. novembra (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez postúpil na otvorených majstrovstvách Európskej únie v španielskom Valladolide do finále hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov. V sobotnom semifinálovom súboji zdolal Victora Carapcevschiho z Moldavska na body 5:0 a v nedeľu od 19.00 h zabojuje o zlato proti Angličanovi Carlovi Failovi.Matúš Strnisko získal bronz vo váhe do 81 kg. Na semifinále s Angličanom Benjaminom Whittakerom nemohol nastúpiť pre zranenie z predchádzajúceho zápasu. Informovala o tom Slovenská boxerská federácia (SBF) na facebooku.