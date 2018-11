Slovan prehral na ľade Torpeda Nižnij Novgorod

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Torpedo Nižnij Novgorod - Slovan Bratislava 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)



Góly: 23. Žafjarov (Miele, Sabolič), 36. Varnakov (Paršin), 49. Iľjin (Calof, Verjajev), 60. Iľjin - 58. Gelinas (Řepík, Červený). Rozhodcovia: Morozov, Kuljov - Parikov, Kuprijanov (všetci Rus.), vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Sabolič - Sersen na 5 min za bitku, Sukeľ 5+DKZ za pichnutie, presilovky a oslabenia: 0:0



Torpedo Nižnij Novgorod: Galimov – Bodie, Holm, Orlov, Barancev, Korobov, Sergijenko, Rodionyčev – Varnakov, Galuzin, Paršin – Žafjarov, Miele, Sabolič – Verjajev, Iľjin, Urakov – Calof, Makarenko, Smolin – Sjomin



Slovan Bratislava: Štěpánek - Sersen, Gelinas, Meszároš, Grman, Jánošík, Klok, Švarný - Řepík, Taffe, Červený - Jeglič, Sukeľ, Lunter - Liška, Bailey, Rau - Hrnka, Chipchura, Sloboda



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižnij Novgorod 17. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom dueli KHL na ľade Torpeda Nižnij Novgorod 1:4. Nenadviazali tak na predchádzajúci triumf v Nižnekamsku a zostali na 10. mieste tabuľky Západnej konferencie.Slovan prestrieľal súpera 46:24, brankára domácich Stanislava Galimova ale dokázal prekonať až v závere obranca Eric Gelinas. "Belasí" zakončia štvorzápasový trip na klziskách súperov v pondelok o 17.30 SEČ na ľade CSKA Moskva.Slovan začal na ľade Torpeda aktívne. Už v 3. minúte pálil nebepečne od modrej Švarný, o chvíľku neskôr netrafil z dobrej pozície bránku Řepík. V polovici prvej tretiny sa "belasí" dostali do sľubného prečíslenia, Řepík nebezpečne vystrelil, po ňom ale ani Taffe a Červený nedostali puk za chrbát Galimova.V 15. minúte dostalo Torpedo možnosť hrať presilovku po vylúčení Gelinasa, do brejku sa ale dostali hostia - Chipchura v prečíslení s Lunterom zakončil sám, brankár si s jeho pokusom poradil. Na druhej strane vytiahol Štěpánek lapačku po tvrdej strele Holma. Galimov neskôr nohou vykopol pokus Lišku a tak sa prvá časť skončila bez gólov. "Belasí" ju vyhrali na strely 10:5.Druhú tretinu odštartoval Slovan presilovkou bez výraznejšej šance a chvíľu po jej skončení inkasoval. Strelu Mieleho doklepol v 23. minúte za Štěpánkov chrbát Žafjarov - 1:0.Hosťom potom mohla pomôcť presilovka pri vylúčení Mieleho, Slovan ale v prostrednej časti zaostával za energickým výkonom z prvej tretiny. Zmeniť to mohol Bailey, no ani jeho veľká príležitosť v polovici zápasu sa gólom neskončila. Galimov si držal čisté konto aj po strele Chipchuru.Práve v čase, keď hostia zvýšili aktivitu, udrelo na druhej strane. Po akcii Paršina doklepol bekhendom puk do siete Varnakov - 2:0. Štěpánek potom ešte vychytal Sjomina a domáci tak išli do kabín s dvojgólovým náskokom.Ani v záverečnej časti sa Slovanu v koncovke nedarilo, navyše mohol inkasovať z hokejky Mieleho. Hostia prežili oslabenie pri vylúčení Jegliča, ten sa po návrate z trestnej lavice po pase od Gelinasa dostal do dobrej príležitosti, no ani on nenašiel recept na Galimova.V 45. minúte mohol vykresať nádej Lunter po ďalšej prienikovej prihrávke od Gelinasa, ale skóre sa nemenilo. Hostia šance nepremenili a tak prišiel trest na druhej strane - na 3:0 zvýšil v 49. minúte Iľjin.Slovan chcel potom aspoň skorigovať skóre, šance na to mali Jeglič, či Lunter, no Galimovovi pokazil čisté konto až v 58. minúte Gelinas. Hostia to ešte v závere skúsili dlhší čas bez brankára a napokon inkasovali na 1:4, technický gól pripísali Iľjinovi.