ČSSD a komunisti podržia Babišovu vládu v hlasovaní o nedôvere

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. júna (TASR) - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) podporí vládu premiéra Andreja Babiša v budúcotýždňovom hlasovaní o vyslovení nedôvery. Predseda ČSSD Jan Hamáček to oznámil dnes, uviedol webový portál iDNES.cz.Návrh ČSSD z Ústeckého kraja, aby strana odišla z menšinovej vlády, získal na rokovaní predsedníctva iba desať zo 41 hlasov. Ďalších desať členov predsedníctva vrátane českého ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka sa zdržalo hlasovania a 21 hlasovalo proti.povedal Hamáček.Rovnaký postoj podľa neho prevláda aj v regiónoch. Bez účasti vo vláde by strana nemala možnosť presadzovať svoj program.Zotrvanie v Babišovom kabinete však sociálni demokrati podmienili okrem iného tým, že štátny rozpočet umožní napĺňať ich programové ciele, bude zaručená nezávislosť justície a situácia na ministerstve kultúry sa vyrieši do 30. júna.Prvý podpredseda ČSSD Roman Onderka má podľa iDNES.cz iný názor a už neverí premiérovi Babišovi po tom, ako porušil niektoré nepísané dohody, o ktorých spolu hovorili. To ovplyvnilo aj jeho prístup k spolupráci s Babišovým hnutím ANO.Predseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha povedal, že vývoj dal za pravdu tým, ktorí boli v strane proti vstupu do vlády. Pre ČSSD je podľa neho teraz zložité odchádzať z koalície, pretože by ju nahradila strana Sloboda a priama demokracia a vláda by pokračovala ďalej. Podporu vláde Andreja Babiša predtým deklarovala aj Komunistická strana Čiech a Moravy.Hlasovanie o nedôvere vyvolali opozičné subjekty Občianska demokratická strana, Piráti, ľudovci, TOP 09 a hnutie Starostovia a nezávislí.Opozícia chce o nedôvere hlasovať po návrhoch auditných správ Európskej únie, ktoré hovoria o strete záujmov premiéra Babiša pri čerpaní dotácií pre koncern Agrofert. Česku hrozí, že bude musieť vrátiť až 450 miliónov korún (17,5 milióna eur).