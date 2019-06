M. Lajčák: OBSE je v Kosove vnímaná ako partner

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Gračanica/Priština/Bratislava 21. júna (TASR) – S viac než 500 pracovníkmi má Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Kosove svoju druhú najväčšiu misiu po Ukrajine. Kosovo nie je členom OBSE, avšak organizáciu vníma ako partnera, ktorý nevnucuje agendu, ale spolupracuje s miestnymi orgánmi. Pripomenul to v piatok úradujúci predseda organizácie, slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý tak počas prvého polroka slovenského predsedníctva zavŕšil návštevy všetkých 16 misií OBSE.Dialóg Prištiny s Belehradom v súčasnosti neprebieha. Kosovská vláda v novembri zaviedla 100-percentné clá na dovoz srbského tovaru a napriek naliehaniu medzinárodného spoločenstva ich odmieta zrušiť. "Ja som na stretnutí s premiérom (Ramushom) Haradinajom zdôraznil, že toto je cesta do slepej uličky, jediná cesta dopredu je v dialógu," konštatoval predseda Lajčák.Kosovský premiér je podľa neho ochotný vymeniť zrušenie ciel za uznanie zo strany Srbska.prízvukoval Lajčák.Dialóg od roku 2013 podľa neho priniesol viacero konkrétnych výsledkov osožných pre kosovských Srbov i Albáncov. V súčasnosti je zastavený a namiesto toho sa obe strany snažia ovplyvňovať medzinárodné spoločenstvo vo svoj prospech, čo vedie k narastaniu napätia.povedal Lajčák.Slovensko patrí ku krajinám, ktoré neuznali nezávislosť Kosova.povedal novinárom Lajčák po stretnutí so srbským pravoslávnym biskupom Teodosijom v Gračanici, ktorú obývajú etnickí Srbi.vysvetlil Lajčák. Ako pokračoval, starobylý monastier v Gračanici, zapísaný aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, patrí medzi posvätné miesta srbskej pravoslávnej cirkvi.konštatoval.Biskup Teodosije počas rozhovoru Lajčákovi hovoril o neľahkom živote miestnych Srbov.uviedol slovenský minister. Podľa neho fakt, že monastier je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, poskytuje pre miestnych Srbov istú ochranu.dodal.Biskup Teodosije vnútri chrámu monastiera ukazoval Lajčákovi fresky na stenách. Všetky, na ktoré bolo možné dosiahnuť zo zeme, prípadne z menšieho rebríka, mali vyškrabané oči. Biskup vysvetlil, že počas vojny to urobili pravdepodobne moslimovia, ktorí považujú uctievanie ikon za modloslužbu.V jednom z centrálnych parkov v Prištine položil Lajčák spolu so svojím kosovským rezortným kolegom Behgjetom Pacollim kvety k pamätníku slovenských vojakov, ktorí zahynuli v roku 2006 pri leteckom nešťastí neďaleko maďarskej obce Hejce, keď sa vracali z misie KFOR v Kosove.povedal Lajčák. Podľa neho si Kosovčania vážia, že Slovensko prispelo k mieru v ich domovine a 42 Slovákov v súvislosti s touto misiou prišlo o život.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)