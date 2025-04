CTP Slovakia: Desaťročie expanzie, ktoré prepája západ a východ Slovenska

1. Ako dlho CTP Slovakia pôsobí na slovenskom trhu a v akých oblastiach?

29.4.2025 (SITA.sk) - Už viac než desať rokov buduje CTP Slovakia sieť 15 CTParkov s takmer miliónom m² prenajímateľnej plochy. Strategické pozície od Bratislavy cez Žilinu až po Prešov lákajú investorov, prinášajú tisíce pracovných miest a menia logistiku na Slovensku na motor regionálnej ekonomiky.CTP Slovakia pôsobí na slovenskom trhu viac ako. Počas tohto obdobia sme si vybudovali líderské postavenie v oblasti priemyselných a logistických nehnuteľností. V súčasnosti prevádzkujemepo celom Slovensku – od západu až po východ krajiny, s celkovou prenajímateľnou plochou. Okrem Bratislavy pôsobíme v ďalších regiónoch a mestách ako Trnava, Žilina, Košice, Námestovo, Nitra, Prešov či Voderady..Okrem industriálnych nehnuteľností máme pod svojimi krídlami aj pre mňa veľmi osobný projekt. Sú ním, Plánujeme ich citlivo zrekonštruovať a priniesť im nový život v súlade s modernými štandardmi a s rešpektom k ich historickému významu.Veríme, že potenciál Slovenska sa neskrýva len v Bratislave a okolí. Výhodou našich regionálnych parkov je ich strategická poloha, keďže Slovensko je prirodzenou križovatkou medzi západnou a východnou Európou, s výbornou dostupnosťou do susedných krajín ako Rakúsko, Maďarsko, Česko a Poľsko.Pri výbere lokalít zohľadňujeme dostupnosť pracovnej sily, infraštruktúru, dopravné napojenia a záujem investorov o konkrétny región. Vďaka tomu vieme. Sme na Slovensku zároveň. Napríklad holandská spoločnosť DEJONG v priebehu niekoľkých rokov vytvorí v Prešovskom regióne viac ako 400 pracovných miest, čo výrazne zvýši kvalitu života obyvateľov. Takto by sme mohli pokračovať projekt za projektom v rámci celého Slovenska.Naša špecifickosť spočíva v niekoľkých oblastiach:Áno, projekt pre, najväčší poľský reťazec s potravinami, bol výnimočný svojou mierou prispôsobenia. Klient mal veľmi konkrétne požiadavky, ktoré vychádzajú z prevádzky ich 17 distribučných centier v Poľsku. Naša úloha bola tieto požiadavkyDistribučné centrum v CTParku Voderady má rozlohua sú tua kancelárie priamo v hale. Použité bolo vybavenie skladov, ako regály BITO, manipulačná technika Jungheinrich, či chladiace systémy Frioarte. V distribučnom centre bude do niekoľkých rokov pracovať okolo 500 ľudí, čo je pre trnavský región významný prínos.Projekt pre Biedronku sme pripravovali niekoľko mesiacov. Od prvotného návrhu, cez špecifikáciu požiadaviek, až po samotnú výstavbu a odovzdanie. Vďaka našim skúsenostiam a vlastnému tímu sme vedeli reagovať rýchlo a efektívne. Klient dostal presne to, čo potreboval, teda moderné distribučné centrum pripravené na prevádzku podľa najvyšších štandardov. Príprava, vyhotovenie, finalizácia a odovzdanie distribučného centra nám trvala približne jeden rok, čo je naozaj skvelá vizitka našej práce, ak zoberieme do úvahy celkovú náročnosť projektu.A presne toto je jeden z kľúčových dôvodov, prečo si nás vyberajú klienti a sme jednotkou na trhu. Výstavba a vytvorenie priestoru presne podľa požiadaviek klienta. Dynamický, profesionálny a proklientský prístup, ktorý posúva hranice podnikania.Slovensko si stále drží pozíciupre medzinárodných investorov, najmä vďaka svojej polohe, dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sile a stabilnému podnikateľskému prostrediu. Dôkazom jenašich priestorov.Portfólio klientov CTP Slovakia je skutočne pestré a zahŕňa viacero významných medzinárodných aj lokálnych spoločností. Medzi našich nájomcov patria napríklad, DPD, Ceva Logistics, Howe, DEJONG, Lear a mnoho ďalších.Ako nový generálny riaditeľ CTP Slovakia chcem nadviazať na doterajšie úspechy a zároveň priniesť. Mojím cieľom je ešte viac, budovať silnejšie vzťahy s lokálnymi samosprávami a klientmi a zintenzívniťv súlade s ESG princípmi.Zároveň chcem, aby sa CTP Slovakia stalaRok 2025 bude pre nás kľúčový. Sme na dobrej cesteprenajímateľnej plochy. Zároveň pokračujeme v investíciách v rámci rozšírenia našich parkov, modernizáciu infraštruktúry a výstavbu na mieru pre nových klientov.Chceme nielen rásť, ale zároveňv duchu trvalej udržateľnosti, s dôrazom na architektúru, technológie a komunitu.Informačný servis