Fico do Spojeného kráľovstva nepocestuje, pred návštevou musel uprednostniť iné stretnutie

28.4.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) neodcestuje v utorok 29. apríla na neformálnu návštevu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Na pôde študentskej debatnej asociácie The Oxford Union Society mal vystúpiť s prednáškou o európskej a svetovej politike.„Predseda vlády SR Robert Fico požiadal o odloženie prednášky na pôde študentskej debatnej asociácie The Oxford Union Society, pretože musel dať prednosť rokovaniu so zahraničnými investormi pripravenými podporiť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach,“ informoval Úrad vlády SR. Zároveň dodal, že premiér Robert Fico avizovanú prednášku absolvuje v náhradnom termíne.