Cudzinci pre pandémiu COVID-19 naďalej nemôžu pricestovať do Austrálie a na Nový Zéland

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Do Austrálie a na Nový Zéland platí aj naďalej zákaz vstupu pre všetkých cudzincov. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Zákaz je v platnosti od 20. marca 2020. Povolenie na vstup do krajiny však môže byť udelené na základe výnimiek, napríklad pre občanov Austrálie a členov ich rodiny, pre osoby s trvalým pobytom v krajine a vízami na pobyt spolu s rodinnými príslušníkmi, aj Austrália a Nový Zéland navyše umožňujú vzájomný vstup svojim občanom.Výnimku na vstup majú aj posádky lietadiel a námorných lodí, diplomati, sezónni pracovníci a držitelia víz podtriedy 188 Business Innovation and Investments.