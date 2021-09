Zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku klesla o 1,5 percenta, úbytok pracujúcich bol však pomalší

Zamestnanosť

Situácia v službách sa už zlepšila

Zamestnancov ubudlo aj v poľnohospodárstve

Miera zamestnanosti neklesla len v jednom kraji

Štatistický úrad upozorňuje na zmeny

4.9.2021 (Webnoviny.sk) -na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka medziročne znížila o 1,5 %. Počet pracujúcich na Slovensku klesol na 2 milióny 535,3 tisíca osôb. Úbytok pracujúcich bol však podľa štatistikov pomalší ako v prvom kvartáli tohto roka, vtedy samedziročne znížila o 4,8 %.Celkovápo sezónnom očistení sa v druhom štvrťroku oproti prvému kvartálu zvýšila o 1,5 % a dosiahla 2 milióny 545,3 tisíca osôb. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR. V 10 z 19 sledovaných odvetví ekonomiky bol počas apríla až júna počet pracujúcich medziročne nižší najmä pod vplyvom pandémie. Tempo medziročného poklesu však bolo oproti predchádzajúcemu štvrťroku miernejšie vo všetkých hlavných odvetviach hospodárstva.V pandémiou najviac poznačených odvetviach služieb pracovalo o 1,6 % ľudí menej ako pred rokom. Situácia v službách sa však oproti prvému štvrťroku zlepšila, na začiatku roka bol prepad zamestnanosti v službách až 5 %.Spomedzi odvetví služieb,najviac klesla v ubytovacích a stravovacích službách a v doprave a skladovaní. Medziročne sa znížilaaj v ďalších šiestich odvetviach služieb, pokles bol však pod 10 %.V priemysle aktuálne pracovalo 686,6 tisíca osôb, ich počet sa medziročne znížil o 2,4 %, čo bol taktiež miernejší pokles ako v predchádzajúcom štvrťroku.sa znížila aj v poľnohospodárstve, o 4,1 %, naopak, počet pracujúcich sa zvýšil v stavebníctve, a to o 1,3 %.Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli, rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku, medzi mladými do 25 rokov, ich počet sa znížil o 11,9 %. O 6,1 % kleslaaj u osôb vo veku od 25 do 34 rokov.aj miera zamestnanosti klesli vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou Nitrianskeho kraja, kde počet pracujúcich bol mierne vyšší ako pred rokom. Najviac sa prepadli ukazovatele zamestnanosti v Trenčianskom kraji, kde počet pracujúcich klesol o 3,8 % a miera zamestnanosti o 2,3 percentuálneho bodu na hodnotu 77,4 %.Najnižšia miera zamestnanosti na úrovni 67,3 % bola v Košickom kraji, naopak, najvyššia v Bratislavskom kraji na úrovni 83,3 %.Za prácou do zahraničia odchádzalo v druhom štvrťroku 106,5 tisíca osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich počet znížil o 8,7 %. Pracovali najmä v Nemecku (28,6 tisíca osôb), Rakúsku (26,5 tisíca osôb) a v Česku (22 tisíca osôb). Najviac ich pochádzalo z Prešovského kraja.V priemere za prvý polrok tohto roka klesla celkováo 3,2 % na 2 milióny 518,6 tisíca osôb. Tempo poklesu sa od začiatku roka spomalilo. Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli v ubytovacích a stravovacích službách.Počty pracujúcich sa znížili vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Trenčianskom kraji o 5,2 %, v ostatných krajoch bol pokles pod 5 %. Miera zamestnanosti bola na úrovni 73,5 %, oproti prvému polroku minulého roka klesla o 1,6 percentuálneho bodu.Ako upozorňuje Štatistický úrad SR, zmenou legislatívy EÚ nastali významné metodické zmeny vo Výberovom zisťovaní pracovných síl."Údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade," uviedli štatistici.