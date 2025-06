Cudzinci so štatútom dočasného útočiska nemusia na Slovensku meniť vodičský preukaz

Zákon o cestnej premávke

Tolerovaný pobyt na Slovensku

21.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra zaznamenalo v poslednom období zvýšený počet otázok zo strany cudzincov, ktorí sa na Slovensku zdržiavajú na základe rôznych druhov pobytu, o povinnosti výmeny vodičského preukazu za slovenský. Táto otázka sa týka najmä osôb so štatútom dočasného útočiska.„Cudzinci s prechodným pobytom sú povinní vymeniť si vodičský preukaz do 180 dní od udelenia pobytu, avšak osoby so štatútom dočasného útočiska túto povinnosť nemajú, keďže sa na nich nevzťahuje podmienka pobytu podľa Zákona o cestnej premávke,“ vysvetlil hovorca Prezídia Policajného zboru Podľa Zákona o cestnej premávke je pre vydanie vodičského oprávnenia rozhodujúce, aby žiadateľ mal na území Slovenska pobyt v zmysle zákona. To môže byť trvalý pobyt občana SR, prechodný pobyt cudzinca, alebo iné zákonom uznané formy pobytu, napríklad štúdium na území SR minimálne šesť mesiacov.Status „dočasné útočisko“ a s ním spojený tzv. tolerovaný pobyt sa však v zmysle Zákona o cestnej premávke nepovažuje za pobyt, ktorý oprávňuje na udelenie vodičského oprávnenia.„Tolerovaný pobyt je len dočasné opatrenie, ktoré nemá charakter štandardného prechodného alebo trvalého pobytu. Preto osoby so štatútom dočasného útočiska nemajú povinnosť ani možnosť výmeny svojho vodičského preukazu za slovenský,“ doplnil Hájek.V prípade nejasností alebo ďalších otázok odporúča hovorca kontaktovať príslušný útvar Policajného zboru, alebo sa informovať na oficiálnych stránkach Ministerstva vnútra SR.