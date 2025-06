V okolí Košíc vyhasli pre nezodpovednosť a absolútny hazard dva mladé ľudské životy

Z vozidla vymrštilo dve osoby

Hazard skončil fatálne

21.6.2025 (SITA.sk) - V okrese Košice-okolie vyhasli dva mladé životy. Ako informovala Polícia SR , podľa doterajších zistení si za volant vozidla zn. BMW sadol 18-ročný vodič, s ktorým sa vo vozidle nachádzali ešte dve maloleté osoby (8 a 10 rokov). Spoločne odišli z miesta bydliska, no nik zatiaľ netuší, kto presne šoféroval, keď sa auto na poli pri obci Bačkovík niekoľkokrát prevrátilo.„Inak ako totálnou nezodpovednosťou a absolútnym hazardom so životom sa nedá nazvať situácia, ku ktorej došlo dnes okolo 9. hodiny v okrese Košice-okolie,“ napísala polícia na sociálnej sieti. Z vozidla boli vymrštené dve osoby, 18-ročný mladík a 8-ročné dieťa, ktoré ostali nehybne ležať na zemi. 10-ročné dieťa, ktoré sa dokázalo v šoku rozbehnúť späť domov, privolalo pomoc.„Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania je najpravdepodobnejšou verziou tá, že k prevráteniu vozidla došlo počas tzv. „driftovania“. Kto však v tom čase sedel za volantom, ukáže až ďalšie vyšetrovanie,“ dodala polícia.Aj napriek okamžitej snahe záchranárov sa život 18-ročného mladíka a 8-ročného dieťaťa nepodarilo zachrániť. 10-ročné dieťa si prevzala posádka RZP a previezla ho do nemocnice. V tomto prípade nejde o dopravnú nehodu v zmysle zákona, pretože k nej nedošlo v cestnej premávke, ale mimo nej, na poľnej ploche.„O to vážnejšia je však samotná udalosť a jej okolnosti. Ide o tragédiu spôsobenú extrémnou nezodpovednosťou. Zbytočná tragédia, ktorá zobrala dva mladé životy, plné plánov, možností a budúcnosti. Frajerina a hazard sa skončili fatálne. Nechajte ich za múrmi domova. Život je to najcennejšie, čo máte,“ konštatovala polícia.