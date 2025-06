Cudzinci to budú mať na Slovensku jednoduchšie, štát im ruší viacero povinností

Zrušenie povinnosti preukazovať finančné zabezpečenie

Objednávanie sa na políciu bude povinné

Posudzovanie prínosu a nové pravidlá pre prvožiadateľov

Podmienky prijímania cudzincov sa zjednodušia. Vyplynulo to z vládneho návrhu zákona o pobyte cudzincov , ktorý na schôdzi schválil parlament. Za návrh zákona hlasovalo 137 poslancov, hlasovania sa zdržali dvaja, pričom žiadny z prítomných poslancov nebol proti.Cieľom návrhu zákona je zjednodušenie podmienok prijímania cudzincov, keďže v súčasnosti sú požiadavky na predkladanie dokladov cudzincami do konania o pobyte nastavené veľmi rozsiahlo. Dôsledkom je tak predlžovanie konania o pobyte na strane správneho orgánu. Všetky doklady totiž musia byť skontrolované a vyhodnotené pracovníkmi cudzineckej polície.Návrhom zákona sa zavádza zrušenie povinnosti prikladať dôkazy o finančnom zabezpečení pobytu cudzincov, a to v prípadoch, kde to európska legislatíva umožňuje. Podľa slov rezortu vnútra totiž ide o podmienku, ktorú je možno overiť aj po udelení či obnovení pobytu.Súčasne sa ruší administratívna povinnosť cudzincov – prikladanie fotografie k žiadosti o pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, resp. o vydanie dokladu o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov. Na oddeleniach cudzineckej polície sa totiž odoberajú biometrické údaje, a to vrátane fotografie.Cieľom týchto zmien je teda zníženie administratívnej záťaže, a tým skrátenie doby konania o pobyte. Návrh zákona zavádza aj možnosť podania žiadostí o registráciu pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. V súčasnosti je to možné len v mieste pobytu.Ako sa ďalej píše v predloženom materiáli, riešia sa aj problémy aplikačnej praxe v prípade využívania rezervačného systému ministerstva vnútra. Zavádza sa povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby objednať sa na vybavenie životných situácii na príslušnom oddelení cudzineckej polície, ak si chcú podať žiadosť osobne. V súčasnosti táto povinnosť nie je zakotvená v zákone.Podľa ministerstva vnútra je potrebné pristúpiť k takejto úprave, keďže nápor cudzincov na území SR je enormný a bez objednania sa na cudzineckú políciu cez rezervačný systém by mohlo dôjsť k narušeniu verejného poriadku, a to najmä kvôli zhromažďovaniu sa veľkého počtu cudzincov pred oddeleniami a vyvolávaniu nepokojov pre nemožnosť riešiť svoju životnú situáciu.V tejto súvislosti sa upravuje aj dĺžka platnosti národného víza udeleného na účel podania žiadosti o udelenie pobytu na území SR. Toto obdobie sa predlžuje z 90 na 120 dní, čím ministerstvo poskytuje dlhší časový priestor na objednanie sa na cudzineckú políciu.Návrh zákona zavádza tiež zmeny a úpravy doterajšieho systému udeľovania pobytu na účel podnikania, a to najmä z dôvodu potreby zefektívnenia postupov a regulácie prijímania cudzincov na územie SR na účel podnikania,“. Primárne ide o zavedenie systému kvót na počet prijatých žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania a zoznamu krajín, z ktorých budú cudzinci prijímaní na územie SR.Zároveň sa bude vyhodnocovať miera hospodárskeho prínosu pre SR. Zavádzajú sa aj niektoré ďalšie pravidlá, napríklad umožnenie podávania žiadostí o udelenie tohto účelu pobytu len v zahraničí na príslušnom zastupiteľskom úrade či udeľovanie pobytu na účel podnikania prvožiadateľom en bloc na tri roky.Zmenou systému prijímania cudzincov na podnikanie by sa malo najmä zabezpečiť, aby prijímaní cudzinci riadne plnili účel udeleného pobytu na podnikanie, vykonávali podnikanie na našom území, ale tiež aby mali štátne orgány k dispozícii účinné prostriedky na zabránenie zneužívania účelu pobytu.