Raši o uznesení k protiruským sankciám: Je to len politická deklarácia, nie záväzný dokument

8.6.2025 (SITA.sk) - Je to iba politická deklarácia, uviedol v relácii V politike v televízii TA3 predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ) na margo prijatého uznesenia o protiruských sankciách . „Nie je právne vymožiteľné, lebo je nevykonateľné,“ reagoval na otázku moderátora, či sú v Hlase s uznesením spokojní.Tvrdil tiež, že uznesenie prešlo vďaka strane Sloboda a Solidarita (SaS) , poukázal na to, že ak by sa neprezentovala poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS), nebol by dostatok poslancov na to, aby bol parlament uznášaniaschopný. Rašiho diskusný oponent a predseda SaS Branislav Gröhling oponoval, že Progresívne Slovensko ako najväčší opozičný subjekt na poslednú chvíľu naviedlo opozíciu na vytiahnutie kariet. Bajo Holečkovú vykázalo ako prítomnú. Vníma to ako ponaučenie pre opozíciu, aby na poslednú chvíľu nemenila dohody.Raši sa vyjadril, že sú vo všeobecnosti za sankcie, avšak sú proti takým sankciám, ktoré by poškodili Slovensku. Raši opakovane zdôrazňoval, že premiér sa o uznesenie môže oprieť, avšak nie je právne záväzné. „Keď to poslanci zo Slovenskej národnej strany naformulovali, mohli si to poriadne pozrieť,“ poznamenal na adresu koaličného partnera.