Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Cudzinecká polícia v Bratislave mení adresu, zmena má byť pozitívna pre pracovníkov aj verejnosť
Bratislavské oddelenie cudzineckej polície bude o niekoľko dní na novej adrese. Informovalo tom Prezídium Policajného zboru. Cudzinecká polícia otvára stránkové pracovisko už 18. mája na adrese Račianska ul. 62. Presťahovanie oddelenia do nových priestorov je podľa polície pozitívna zmena nielen pre pracovníkov, ale aj pre verejnosť. Objekt na Račianskej ulici je totiž lepšie dostupný prostredníctvom MHD.
Otváracie hodiny zostávajú nezmenené. V pondelky, stredy a piatky bude oddelenie fungovať od 7:30 do 15:30, utorky od 7:30 do 15:00 a štvrtky od 7:30 do 14:00. Polícia však upozornila, že na oddelení už nebude možné vybaviť žiadny úkon bez objednania sa cez rezervačný systém. „Po vytvorení rezervácie je nutné uchovať si údaje o: PIN kóde, termíne rezervácie, dátume a čase platnosti rezervácie a adrese oddelenia cudzineckej polície,“ upozornila polícia.
Ako súčasne informovala, pre efektívne a rýchle vybavenie žiadateľov pribudli na oddelení cudzineckej polície v Bratislave v rezervačnom systéme aj nové životné situácie - Biosnímanie a tiež Informácie a podateľňa.
Na situáciu Biosnímanie sa cudzinci objednávajú po schválení elektronicky podanej žiadosti, po udelení pobytu na základe podanej žiadosti na ZÚ SR a po elektronickom podaní žiadosti o vydanie dokladu. Na situáciu Informácie a podateľňa sa objednávajú v prípade potreby prevzatia dokladov, doloženia dokumentov do žiadosti, prevzatia overeného pozvania či poskytnutia informácie.
