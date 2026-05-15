Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Rada slovenských exportérov vyzýva Európu na posilnenie ekonomickej diplomacie
Rada slovenských exportérov vyzýva na dynamickejší a strategickejší prístup k podpore exportu, investícií a medzinárodného obchodu.
15.5.2026 (SITA.sk) -
Rada slovenských exportérov upozorňuje na rastúci význam ekonomickej diplomacie v globálnom ekonomickom boji. Podľa nej sú súčasné rokovania medzi administratívou prezidenta Donalda Trumpa a Čínou výrazným signálom, že ekonomické záujmy sa presúvajú na najvyššiu úroveň politickej a podnikateľskej spolupráce.
Peter Blaškovitš, člen predsedníctva Rady slovenských exportérov, zdôraznil, že Spojené štáty spájajú politický vplyv a ekonomické stratégie, čo predstavuje výzvu pre Európsku úniu. Ak Európa nezačne aktívnejšie presadzovať svoje záujmy, hrozí jej oslabenie konkurencieschopnosti voči globálnym veľmociam ako USA, Čína, India či krajiny Perzského zálivu.
Rada slovenských exportérov vyzýva na dynamickejší a strategickejší prístup k podpore exportu, investícií a medzinárodného obchodu. Bez silnej ekonomickej diplomacie a podpory európskeho priemyslu podľa nej nebude možné udržať pozíciu aktívneho hráča na globálnom trhu.
Blaškovitš ďalej upozornil, že veľké svetové ekonomiky integrujú politiku, obchod, investície a priemyselnú stratégiu ako jeden celok, čo by mala nasledovať aj Európa. Rada dlhodobo podporuje systematický rozvoj ekonomickej diplomacie ako kľúčového nástroja pre prosperitu Slovenska a celej Európskej únie.
Rada slovenských exportérov je podnikateľské združenie, ktoré presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v medzinárodnom obchode. Má viac ako 100 členov z rôznych sektorov a spravuje online databázu slovenských exportérov a informačný portál export.sk. Je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami.
Zdroj: SITA.sk - Rada slovenských exportérov vyzýva Európu na posilnenie ekonomickej diplomacie © SITA Všetky práva vyhradené.
