Cukrovka a zdravie srdca

O spoločnosti Boehringer Ingelheim

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 (Webnoviny.sk) -Pri príležitosti Svetového dňa diabetu 14. novembra usporiadala popredná svetová farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, Boehringer Ingelheim, mediálne online podujatie, kde sa hovorilo o tom, že kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou úmrtí u ľudí s diabetom 2. typu. . Zároveň bola deklarovaná podpora vzájomného dialógu medzi pacientom a lekárom, ktorý je potrebný pre zachovanie zdravého srdca a ciev.Účelom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Asociáciou pre prevenciu komplikácií spojených s cukrovkou - CARE 4 YOUR HEART, bolo zmeniť pohľad na liečbu cukrovky 2. typu. Už to nie je len o monitorovaní hladiny glukózy v krvi. Jej cieľom je aj posilniť povedomie o zvýšených kardiovaskulárnych rizikách, ktorým čelia ľudia žijúci s týmto ochorením.Počet pacientov s cukrovkou 2. typu stúpa. V súčasnosti žije na celom svete asi 463 miliónov dospelých ľudí s cukrovkou, z toho 90% sú prípady cukrovky 2. typu, pričom sa predpokladá, že tento počet do roku 2045 zvýši na 700 miliónov.Keď ľudia myslia na cukrovku, sledovanie hladiny cukru v krvi je zvyčajne prvá vec, ktorá ich napadne. Pri liečbe tohto ochorenia však treba vziať do úvahy oveľa viac faktorov. Diabetes mellitus spôsobuje komplikácie rôznym orgánom a častiam ľudského tela, ako sú oči, dolné končatiny nervy, obličky a srdce.Napriek pokroku v zdravotnej starostlivosti žijú ľudia s cukrovkou 2. typu kratšie. Pacienti s diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnymi ochoreniami zomierajú približne o 12 rokov skôr ako pacienti bez týchto ochorení. Väčšina ľudí s cukrovkou zomiera práve v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení. Diabetikom sa odporúča, aby hovorili so svojím lekárom o najlepších spôsoboch ochrany svojho srdca.Na online podujatí vystúpil Jean-Luc Eiselé, generálny riaditeľ Svetovej federácie srdca a zdôraznil nízku úroveň povedomia pacientov o kardiovaskulárnom riziku cukrovky: "Mnoho ľudí s cukrovkou nemusí vedieť, že majú kardiovaskulárne ochorenie, pretože poškodenie srdca nemusí okamžite spôsobiť žiadne príznaky. Kardiovaskulárne ochorenia sú najväčším zabijakom na svete, dalo by sa však zabrániť najmenej 80tim percentám predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia a mozgové príhody. Preto je tak veľmi dôležité, aby ľudia s cukrovkou hovorili s lekárom o tom, ako môžu byť chránení. "Profesor Ricardo Fontes-Carvalho, renomovaný kardiológ z Portugalska, pripojil svôj pohľad: "Vysoká hladina cukru v krvi vedie k väčšiemu poškodeniu tepien v tele, najmä tých v srdci a v mozgu. Ľudia trpiaci cukrovkou mávajú často vysoké hladiny zlého cholesterolu, hypertenziu, obezitu a v nadväznosti na to aj nedostatok fyzickej aktivity, čo zvyšuje ich kardiovaskulárne riziko. Aj keď sú hladiny glukózy pod kontrolou, cukrovka 2. typu výrazne zvyšuje riziko srdcových chorôb a mozgových príhod, a to ukazuje na dôležitosť integrovaného prístupu riadenia všetkých kardiovaskulárnych faktorov pre zníženie týchto rizík."Približne každý tretí pacient s diabetom 2. typu má kardiovaskulárne ochorenie, a hoci majú nepriaznivý vplyv na jeho život, je možné prijať opatrenia na zníženie ich rizika.Profesor Thomas Wascher, popredný diabetológ z Rakúska, uviedol:"Dbať na zdravie srdca je rovnako dôležité, ako dbať na hladiny cukru v krvi u ľudí trpiacich cukrovkou.Vzájomná prepojenosť srdca a krvných ciev je dôvodom, prečo cukrovka 2. typu zvyšuje riziko srdcových chorôb a mozgových príhod. Vieme, že u pacientov s cukrovkou typu 2 je dvakrát až štyrikrát vyššia pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnych chorôb ako u pacientov bez cukrovky.Preto je pri liečbe cukrovky 2.typu a potrebný holistický prístup k obmedzeniu rizík srdcových chorôb. "Dr. Sarah Jarvis, praktická lekárka, ktorá pôsobí na Kráľovskej škole všeobecných lekárov vo Veľkej Británii, vysvetlila, prečo je otvorený dialóg medzi pacientmi a lekármi taký zásadný, najmä pokiaľ ide o chronický stav, akým je i cukrovka: "Kľúčom k dlhodobému úspechu pri liečbe cukrovky 2. typu je, aby pacienti viedli správnu komunikáciu so svojimi lekármi a spolupracovali s nimi na úspešnom zvládnutí svojho stavu. Vieme, že pacienti budú skôr dodržiavať svoju liečbu, ak s ňou budú súhlasiť a budú presvedčení, že to zlepší ich stav."Výroba nových a lepších liekov pre ľudí a zvieratá je základom činnosti spoločnosti. Jej poslaním je vytvárať inovatívne terapie, ktoré zachraňujú životy a zlepšujú ich kvalitu. Od svojho založenia v roku 1885 je Boehringer Ingelheim nezávislá rodinná firma. V jej záujme je pokračovať v dlhodobej vízii, pozerať sa dopredu, identifikovať zdravotné problémy budúcnosti a zameriavať sa na tie oblasti, kde je to potrebné.Informačný servis