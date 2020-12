Holandsko vyhlásilo prísny päťtýždňový lockdown, šírenie koronavírusu sa zrýchlilo

Na návštevu môžu prísť traja ľudia

Počet prípadov COVID-19 stúpa

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Holandský premiér Mark Rutte ohlásil prísny päťtýždňový celoštátny lockdown . Všetky obchody v krajine, ktoré nepredávajú základné tovary, budú do 19. januára zatvorené a preruší sa činnosť kaderníctiev, múzeí či divadiel. Všetky školy a univerzity budú musieť od stredy prejsť na dištančné vzdelávanie.Vláda zároveň vyzvala domácnosti, aby denne mali na návšteve maximálne dvoch ľudí vo veku nad 13 rokov.Na obdobie vianočných sviatkov od 24. do 26. decembra však stanovila miernejšie pravidlo, ktoré znamená, že na návštevu jednej domácností môžu prísť traja ľudia.Holandské bary a reštaurácie sú zatvorené už od polovice októbra, hoci mnohé reštaurácie a kaviarne ponúkali jedlo a nápoje so sebou.Tento čiastočný lockdown najprv spomalil vysoké tempo šírenia koronavírusu , ale v posledných týždňoch sa šírenie opäť zrýchlilo.Sedemdňový priemerný počet nových prípadov infekcií v Holandsku za posledné dva týždne stúpol z 29,22 prípadu na 100-tisíc obyvateľov na 47,47 prípadu na 100-tisíc obyvateľov. "Je to vážne. Je to veľmi vážne," povedal v pondelok minister zdravotníctva Hugo de Jonge pred zasadaním holandskej vlády, na ktorom diskutovala o krokoch na obmedzenie šírenia koronavírusu."Vidíme, že počet infekcií v posledných dňoch prudko stúpa, vidíme, že počet hospitalizácií sa opäť zvyšuje, tlak na sektor zdravotníckej starostlivosti zostáva vysoký," povedal minister.