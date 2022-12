Cukrovka likviduje pečeň. A platí to aj naopak

Cukrovka a pečeň sa navzájom ovplyvňujú

Diabetes mellitus dosahuje takmer pandemický charakter

Obidve ochorenia majú rovnaké patogénne pozadie

Riziková je najmä obezita

Nie každá diéta je vhodná

Vedeli ste že:

Spoznajte metabolický syndróm



obvod pása 102 cm a viac u mužov a 88 cm a viac u žien



systolický (horný) krvný tlak je 130 mm Hg a viac alebo diastolický (dolný) je 85 mm Hg a viac alebo užívanie liekov na vysoký krvný tlak



hladina triglyceridov nalačno je 1,7 mmol/l a viac alebo užívanie liekov z dôvodu zvýšených hladín triglyceridov



hladina HDL cholesterolu nalačno je menej ako 1,0 mmol/l u mužov a u žien je menej ako 1,3 mmol/l alebo užívanie liekov z dôvodu zníženého HDL cholesterolu



hladina krvného cukru nalačno je viac ako 5,6 mmol/l alebo užívanie liekov na cukrovku



22.12.2022 (Webnoviny.sk) -Prvý opis vzťahu nealkoholového stukovatenia pečene a diabetes mellitus typu 2 sa datuje do roku 1970. V tom čase Beringer a Thaler opísali histopatologické zmeny na pečeni u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Potvrdili, že steatóza pečene sa vyskytla u 75 % pacientov s diabetes mellitus 2 typu (DM2T) a až 2,6 % z nich malo pečeňovú cirhózu oproti 0,84 % v bežnej populácií.Nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD) je v súčasnosti celosvetovo najrozšírenejším ochorením pečene. Prevalencia tohto ochorenia v bežnej populácií je na úrovni 30 – 35 %, u pacientov s diabetes mellitus 2 typu je prítomná až v 70 %. Rovnako zvýšená je u obéznych pacientov. Pacienti s NAFLD majú recipročne zvýšené riziko rozvoja cukrovky.Tieto informácie potvrdzujú aj slová popredného slovenského diabetológa. "Diabetes mellitus poškodzuje všetky tkanivá a orgány v našom tele. Medzi nimi je samozrejme pečeň. Pre diabetes je dokonca charakteristické nealkoholové stukovatenie pečene. Keď zoberieme výskyt NAFLD v bežnej populácií, ktoré je niekde medzi 15 -30 %, tak u ľudí s diabetes mellitus 2 typu je výskyt NAFLD na úrovni okolo 70 %, čo je násobne viac," hovoríPozrime sa na situáciu s ochorením diabetes mellitus vo svete, aj na Slovensku. Odborníci sa zhodujú v tom, že čísla dosahujú takmer pandemický charakter. V roku 2021 malo vo svete diagnostikované ochorenie diabetes mellitus 537 miliónov dospelých (1 z 10). Očakáva sa, že tento počet sa zvýši na 643 miliónov do roku 2030 a 783 miliónov do roku 2045. Cukrovka spôsobila v roku 2021 celkom 6,7 milióna úmrtí. Na Slovensku jes ochorením diabetes mellitus evidovaných viac akoV súvislosti s diabetom sa skloňujú najmä srdcovo-cievne ochorenia, či obličkové komplikácie. O pečeni sa hovorí menej. Lenže práve nealkoholové stukovatenie pečene je u človeka rizikovým faktorom pre cukrovku. "U pacientov s nealkoholovým tukovým ochorením pečene, je výskyt diabetu násobne vyšší. Kým v bežnej populácií je to 7 – 8 %, tak u ľudí s NAFLD je to troj- až štvornásobok. Tieto ochorenia sa navzájom potenciujú a zhoršujú svoju prognózu. NAFLD urýchľuje progresiu mikro- aj makrovaskulárnych komplikácií diabetu a zvyšuje tiež riziko srdcovo – cievnych ochorení. Tie sú pri obidvoch ochoreniach hlavnou príčinou mortality." hovorí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. A prečo je to tak často previazané? Tieto ochorenia majú podľa slov docenta Martinku spoločné patogénne pozadie. Hovorí sa tomu aj patogénne podhubie, z ktorého vyrastajú jednotlivé ochorenia. Diabetes aj NAFLD majú teda spoločný základ a preto sa často vyskytujú spoločne.Docent Martinka tiež upozorňuje nato, že napriek všetkým dôsledkom, pečeň akoby často unikala pozornosti. Dá sa povedať, že je stále podhodnotená a podmenežovaná. "Je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi hepatológmi a diabetológmi. Toto ochorenie sa musí zachytiť čo najskôr, ideálne ešte v úvodných štádiách, ktoré sú zvrátiteľné a reverzibilné. " hovorí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. Diabetológ podľa jeho slov nie je len v úlohe "odosielateľa". "Môže veľmi aktívne zasiahnuť do ochorenia aj prevencie zlepšením životosprávy, zvýšením fyzickej aktivity, znížením kalorického príjmu a najmä živočíšnych tukov. Dokonca aj mnohé z moderných antidiabetík zohrávajú svoju úlohu nielen v znižovaní cukru v krvi, tukov a krvného tlaku, ale aj v zlepšovaní nálezov na pečeni. Takže diabetológ má aj možnosť priameho zásahu." Každý diabetik 2. typu by mal podľa jeho slov spozornieť, riziko poškodenia pečene je u neho vysoké. Podobne sú na tom ľudia, ktorí nemajú diagnostikovaný diabetes, ale sú obézni a majú obezitu a metabolický syndróm. "Pokiaľ má človek obezitu a spĺňa kritéria metabolického syndrómu treba počítať až s 80 % rizikom vzniku NAFLD. Vo vlastnom záujme by sa mal žiadať vyšetriť, aby sa toto riziko potvrdilo alebo nie. Ak sa potvrdí, musí čo najskôr začať adekvátna liečba." odporúča doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.Súčasťou účinnej liečby je úprava nevhodného životného štýlu – sedavého správania, nedostatočnej fyzickej aktivity a zlých stravovacích návykov. Prvý krok v liečbe NAFLD predstavuje podľa slov docenta Martinku je redukcia telesnej hmotnosti diétnymi a režimovými opatreniami. "Z klinických skúšaní je zrejmé, že pokles hmotnosti o > 7 % prináša histologicky preukázateľné zlepšenie aj pri pokročilejšej forme ochorenia – nealkoholovej steatohepatitíde (NASH)." Ale pozor. Napriek tomu, že chudnutie je pri NAFLD prospešné, niektoré diéty, o ktorých je známe, že vyvolávajú chudnutie, môžu zhoršiť túto chorobu, pretože vyvolávajú inzulínovú rezistenciu. Sú to najmä diéty s veľmi nízkym obsahom sacharidov a vysokým obsahom tukov. Okrem toho zloženie stravy s makroživinami môže ovplyvniť NAFLD bez zmeny telesnej hmotnosti. Strava bohatá na mastné kyseliny, obzvlášť nasýtené, alebo na rafinované sacharidy, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v nealkoholických nápojoch, môže NAFLD zhoršiť. Vo všeobecnosti je pri NAFLD odporúčaná najmä stredomorská strava a strava bohatá na omega-3-mastné kyseliny. Podľa slov Doc. MUDr. Emila Martinku je efektívna aj vegetariánska alebo vegánska strava. Obidve majú vo všeobecnosti veľmi dobré účinky na metabolizmus, a to vrátane pečene.Napríklad voľnopredajný liek Essentiale® 300 mg obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sú súčasťou bunkových membrán. Pri pečeňových ochoreniach, pri ktorých dochádza k poruche látkovej premeny pečeňovej bunky, sú takto podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej membrány. Liek normalizuje narušené funkcie a enzymatické aktivity pečeňovej bunky, uvoľňuje energetické zásoby v pečeňovom tkanive, urýchľuje a podporuje regeneráciu pečeňových buniek, upravuje rovnováhu krvných tukov a stabilizuje žlč. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Už prítomnosť troch ukazovateľov súčasne potvrdzuje výskyt metabolického syndrómu. Univerzálny liek na jeho liečbu neexistuje. Lekári môžu pacientovi pomôcť zmierniť len jednotlivé príznaky – vysoký krvný tlak, metabolizmus tukov a cukrov. Ak vyšetrenia potvrdia metabolický syndróm, treba pristúpiť k nekompromisným opatreniam, ktoré povedú k zníženiu rizika kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky.