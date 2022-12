Zdroj: Webnoviny.sk - Liečba dotykom © SITA Všetky práva vyhradené.

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pár týždňov pred Vianocami potešila Nadácia Veolia Slovensko dvadsať organizácií zameraných na prácu s deťmi so znevýhodnením darovaním 170 kusov špeciálnych záťažových prikrývok.Peter Martinka, správca Nadácie Veolia Slovensko k tomu dodáva: "Jednou z oblastí, kde nadácia zameriava svoju pozornosť je aj oblasť sociálna. Dlhodobo podporujeme viacero organizácií, projektov a podujatí, ktoré pomáhajú tým najviac ohrozeným, ľuďom a zvlášť deťom so znevýhodnením. Verím, že darovaním špeciálnych prikrývok im spríjemníme nielen dni sviatočné."Záťažové prikrývky vznikli pôvodne v 60. rokoch na podporu terapie pri autizme. Odvtedy sa však možnosti ich využitia rozšírili omnoho ďalej. Dnes predstavujú skvelý doplnok pre ľudí trpiacich úzkosťami, nespavosťou alebo zvýšenou záťažou a stresom. Avšak ich pravý potenciál sa odkrýva každým dňom. Funkcia záťažových prikrývok je založená na koncepte "deep touch pressure", čiže na hĺbkovom dotyku, ktorý sa v priebehu rokov ukázal ako efektívna terapia pri rôznych diagnózach a problémoch.A ako hodnotia prikrývky ľudia priamo z praxe? Mária Helexová z občianskeho združenia SPOSA BB (Spoločnosť pre pomoc osobám s autizmom) a mama syna Maťka s autizmom k tomu dodala: "Záťažové deky sú výbornou terapeutickou pomôckou pre deti s autizmom, ADHD, ale sú vhodné pre každého, kto potrebuje pocit objatia a ukľudnenia. Aj v SPOSA BB chceme vyskúšať v rámci terapie deti zabaliť do deky, učiť ich vypnúť a v kľude relaxovať. V praxi si overíme vplyv jemnej záťaže na upokojenie detí s autizmom, ale aj detí s inými diagnózami a dospelých s poruchami správania, s ktorými pracujeme. Zapracujeme ich aj do iných terapií, ktoré v SPOSA BB realizujeme".