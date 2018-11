Cukrovke možno predísť pravidelným pohybom a zdravou stravou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. novembra (TASR) - Pre prevenciu cukrovky 2. typu je najdôležitejší pravidelný pohyb a zdravé stravovanie. Hovorí to predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti Katarína Rašlová, podľa ktorej je cvičenie či akýkoľvek pravidelný pohyb s väčším výdajom energie základom pre budúce zdravie.V prevencii cukrovky má podľa štúdie odborníkov Diabetes Prevention Program z roku 2002 fyzická aktivita väčší efekt ako lieky. Rašlová doplnila, že to platí aj pri iných zdravotných problémoch. "S každodenným pohybom som začala pred pol rokom. Zrušila som zvyk sa po príchode domov posadiť a ďalej pracovať. Buď som to odložila na druhý deň alebo na čas, keď som sa vrátila z aspoň päťkilometrovej rýchlej chôdze. Potom som mohla vysadiť oba lieky, ktoré som brala na vysoký krvný tlak," povedala predsedníčka SDŠ. Pravidelný pohyb podľa nej tiež v mozgu stimuluje tvorbu hormónov blaženosti - endorfínov.Netreba zabúdať ani na výživu. "Optimálne by sa každé jedlo malo vyvážiť jednou porciou ovocia alebo zeleniny. Ovocie a zelenina obsahujú vlákninu, vitamíny a častice, ktoré priaznivo ovplyvňujú procesy v ľudskom organizme," hovorí Rašlová.Naopak nesprávna strava a nadmernou konzumáciou vysokoenergetických potravín s nízkym obsahom vlákniny zapríčiňuje nadváhu a obezitu. "Tá je najdôležitejším faktorom vzniku cukrovky," povedal podpredseda SDŠ Zbynek Schroner.Diabetes mellitus 2. typu predstavuje viac ako 90 percent prípadov cukrovky na svete, ktorý podľa odborníkov ovplyvňuje najmä životný štýl a prostredie. Kedysi sa o ňom hovorilo ako o stareckej cukrovke, avšak v súčasnosti sa už vyskytuje aj u detí a mládeže.