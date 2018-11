Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi núdzu o študentov nemá

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Spišská Nová Ves 19. novembra (TASR) – Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi ako jedna z mála odborných škôl na Slovensku nemá núdzu o študentov. Jej riaditeľ Ladislav Ruttkay tvrdí, že je to aj vďaka snahe školy kráčať s dobou a prispôsobiť študijné odbory aktuálnym potrebám trhu práce.Škola vznikla ešte v roku 1981 ako Stredná priemyselná škola strojnícka oddelením od bývalej banícko-geologickej strednej školy, ktorá už v súčasnosti neexistuje. Práve po revolúcii podľa Ruttkaya nastal útlm v strojárstve, a tak sa znižoval aj počet študentov v tomto odbore. „Stála pred nami úloha postupne profil školy meniť a rozširovať, takže sme začali zavádzať nové študijné odbory, ktoré korešpondovali s jadrom strojárstva. Boli sme prvou školou na Slovensku, ktorá zaviedla v rámci experimentu v roku 1996 odbor mechatronika. Neskôr sme v roku 2000 založili technické lýceum, postupne o niekoľko rokov pribudol odbor elektrotechnika s orientáciou na počítačové systémy a siete, pred takmer desiatimi rokmi odbor logistika a pred troma rokmi aj odbor informatika,“ priblížil riaditeľ.Škola postupne rozširovala spektrum svojej ponuky a od strojárskych odborov prešli aj k odborom zameraným na robotizáciu, elektrotechniku a informatiku. Podľa Ruttkaya bolo toto rozhodnutie správne. „Pretože v súčasnosti sme školou, o ktorú je záujem. Počet našich študentov každoročne narastá a nemáme problém obsadiť jednotlivé odbory,“ zdôvodnil a dodal, že v súčasnosti túto spišskonovoveskú školu navštevuje 510 žiakov. Kým pred viac ako piatimi rokmi tu mali 16 tried, dnes ich je 20. Podľa riaditeľa k tomu prispela aj zmena názvu práve na Technickú akadémiu v roku 2012.„My sme prešli aj dosť veľkou vnútornou zmenou, hlavne čo sa týka technickej podpory vzdelávania. V roku 2009 sme otvorili prvé centrum odborného vzdelávania a naše dielne sme postupne prerábali na moderné technologické učebne. Aj to bola jedna z vecí, ktorá nám pomohla a vďaka tomu môžeme poskytnúť našim študentom lepšie odborné vzdelávanie,“ objasnil Ruttkay. Študijný systém funguje na Technickej akadémii tak, že študenti chodia na každú hodinu do inej učebne, kde sa učia teóriu, no vďaka vybaveniu si môžu poznatky vyskúšať aj priamo v praxi. „Naši študenti nemajú problém po skončení štúdia sa zamestnať. Chodia k nám firmy, ktoré ponúkajú našim žiakom možnosť pracovať v oblasti programovania CNC strojov, robotov atď. Môžem smelo povedať, že naši absolventi sú atraktívni pre budúcich zamestnávateľov, pretože vedia ovládať technológie a zároveň máme odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce,“ uzatvára riaditeľ.