Cukrovú homoľu v Zádielskej doline spájajú s príbehom o kavyli

Zádielska tiesňava v Národnom parku Slovenský kras. Na snímke skalný útvar Cukrová homoľa, ktorý sa týči uprostred doliny. Zádiel 19. novembra 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Zádielska tiesňava v Národnom parku Slovenský kras. Na snímke skalný útvar Cukrová homoľa, ktorý sa týči uprostred doliny. Zádiel 19. novembra 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zádiel 19. novembra (TASR) – Len odvážni mládenci mali klobúk ozdobený kavyľom. Ale len do času, kým preň neprišli o život dvaja mladí zaľúbenci. Aspoň tak si to pamätajú miestni obyvatelia obce Zádiel v okrese Košice-okolie, ktorú obklopuje Zádielska dolina. Spomínaná rastlina totiž kedysi rástla iba na skale Cukrová homoľa, ktorá je symbolom tiesňavy a spája sa s ňou viacero povestí. Jednou z nich je aj smutný príbeh o láske a nezmyselnom dodržaní slova.„Kedysi, keď mal chlap za klobúkom zapichnutý kavyľ, dievčina ho považovala za odvážneho a zdatného, lebo to znamenalo, že bol na Cukrovej homoli," povedal pre TASR starosta obce Július Nehoda, ktorý pozná povesť o krásnej dievčine a pastierovi.„Povesť je o jednej dievčine menom Klára Józsová, ktorá sa narodila v Zádieli a bola najkrajšia. A keďže bola najkrajšia, jej mama alebo ona vyhlásila, že jej ruku získa jedine ten junák, ktorý z vrchu Cukrovej homole donesie kavyľ. Dopočul sa o tom Jožo Túri, tiež najkrajší mládenec v obci," povedal Nehoda. Podľa jeho slov sa do seba zaľúbili. Jožovi sa však po kavyľ ísť nechcelo. „Ona už ľutovala, akú požiadavku dala. Nakoľko sa ale mali veľmi radi, rozhodla sa, že na skalu pôjde sama a povedala: Jožko, ja po ten kvet pôjdem, ty pôjdeš za mnou a na vrchole Cukrovej homole ma pobozkáš. Jožo tomu neveril, ale ona už vyhlásila deň, kedy tam pôjde," rozpráva Nehoda.Pod skalou sa vraj zišla celá dedina, ktorá čakala na veľkú udalosť. „Klára sa rozhodla vyliezť na Cukrovú homoľu - aj sa dostala hore. Za ňou išiel aj Jožko. Už bol blízko pri nej, ale podľa legendy mu ubúdali sily. Vtedy mu chcela pomôcť, no asi sa zapotácal, zvrtol sa a zachytil Klárinu ruku," opísal starosta. Táto, sprvu romantická povesť, má podľa neho smutný koniec. Obidvaja zaľúbenci vraj spadli a údajne sú pochovaní pod skalou. Od tej doby Cukrová homoľa plače a plače aj kavyľ.„Ja som už pri Cukrovej homoli túto rastlinu nevidel, zrejme prestala rásť. Ale rastie od Zádiela smerom na Turniansky hrad, na stráni," dodal s tým, že v obci nie je neznáme ani priezvisko Túri. Dôkazom má byť aj náhrobný kameň s týmto menom na tamojšom cintoríne.Ako opísal miestny obyvateľ a niekdajší lesník Ľubomír Smutný, Cukrová homoľa je výrazná veža, ktorá sa nachádza v prvej tretine doliny. „Vidieť ju, aj keď je hocijaké počasie. Výška je 105 metrov, čiže to nie je žiaden drobček. Horolezci túto skalu vo veľkom využívali v 60. a 70. rokoch, kým to neobmedzili ochranári. Chodia ju zliezať aj teraz, ale len v určenom čase, podľa hniezdenia vtákov," povedal.Zádielska dolina patrí do Národného parku Slovenský kras a tvorí Národnú prírodnú rezerváciu Zádielska tiesňava. Cukrová homoľa bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody a je považovaná za najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.